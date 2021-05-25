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В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный склад
В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный склад - РИА Новости, 25.05.2021
В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный склад
Двухэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону, площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T08:49
2021-05-25T08:49
2021-05-25T09:52
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 25 мая - РИА Новости. Двухэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону, площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.По информации ведомства, около 6.00 в Ростове-на-Дону на улице Вавилова загорелось здание.Отмечается, что площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный номер.По данным МЧС, пострадавших нет.Крыша обрушилась на горящем в Ростове-на-Дону складе, позже сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.Пожар на двухэтажном складе с пластиковыми бутылками в Ростове-на-Дону локализован, позже сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Отмечается, что пожар тушат 101 человек и 37 единиц техники.Ликвидировано открытое горение в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону, позже сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
ВОЛГОГРАД, 25 мая - РИА Новости.
Двухэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
, площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС
по Ростовской области
.
По информации ведомства, около 6.00 в Ростове-на-Дону на улице Вавилова загорелось здание.
"По предварительной информации, горит двухэтажное складское здание", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный номер.
По данным МЧС, пострадавших нет.
Крыша обрушилась на горящем в Ростове-на-Дону складе, позже сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области.
"Произошло обрушение кровли… Угрозы распространения огня на соседние здания нет. В 7.44 пожару присвоен четвертый ранг сложности ", - сообщили в ведомстве.
Пожар на двухэтажном складе с пластиковыми бутылками в Ростове-на-Дону локализован, позже сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
"В 8.51 локализация по всем боевым участкам на 1000 кв м", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что пожар тушат 101 человек и 37 единиц техники.
Ликвидировано открытое горение в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону, позже сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
"В 9.17 ликвидация, идет проливка конструкций", - сообщили в ведомстве.