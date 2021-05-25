Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
https://ria.ru/20210525/shkoly-1733810748.html
В Челябинской области за три года построят 22 школы
В Челябинской области за три года построят 22 школы - РИА Новости, 25.05.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы
В Челябинской области в ближайшие 3 года построят 22 современные школы, также продолжится активное строительство детских садов, сообщил во вторник губернатор... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:29
2021-05-25T14:31
челябинская область
банк "развитие"
алексей текслер
владимир путин
челябинск
сосновский район
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155505/80/1555058024_0:105:2971:1776_1920x0_80_0_0_b0cbb2121ba0825f7af5c6e45a34c236.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. В Челябинской области в ближайшие 3 года построят 22 современные школы, также продолжится активное строительство детских садов, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер."Новые современные школы должны стать нормой. Поэтому я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области… За ближайшие три года мы построим 22 новых школы. Хочу обратить внимание, что еще несколько лет назад в год строились одна-две, а иногда и ни одной школы. Сейчас за три года мы построим 22 новых школы", - сказал губернатор в своем отчете за 2020 год перед депутатами заксобрания Челябинской области на заседании парламента региона.По его словам, область одной из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций. "Уже в этом году через них профинансируем старт строительства трех школ и трех детских садов в местах новой застройки в Сосновском районе. Еще четыре новых школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинаем строить через новый инструмент – концессию совместно с Банком развития ВЭБ.РФ. Все это новые льготные формы поддержки государства", - пояснил он.Кроме того, регион продолжает активно строить детские сады - только в этом году будет сдано еще 13 объектов, уточнил глава региона. Текслер добавил, что темпы строительства школ и детских садов в области сегодня беспрецедентные. "Потому что наша задача – не только сокращать долю второй смены и обеспечивать общую доступность мест, но и последовательно заменять устаревшие здания на современные, отвечающие всем стандартам", - сказал он.Министр финансов региона Андрей Пшеницын уточнил журналистам, что речь идет о новых инструментах – инфраструктурных облигациях. "Мы в качестве первых в стране подошли к этому, все уже практически подготовлено вместе с ДОМ.РФ. И второе, конечно, претендуем на большую часть того нового механизма, который объявил президент РФ Владимир Путин – это инвестиционные бюджетные кредиты", - сказал он."Мы претендуем на большую часть этого инструмента. Потому что, вы знаете, было сказано – у кого меньше долгов, у того, предполагается, больше инвестиционных кредитов. Мы далеко не дотягиваем до 25% (у области госдолг составляет 18% от собственных доходов) – здесь вопрос справедливости и как он будет решен. Потому что более 300 миллиардов рублей потребуется тем, кому нужно бюджетными кредитами заменить кредиты банков до 25% долга, и еще на 500 миллиардов рублей инвестиционных кредитов. Посмотрим, кого это будет касаться. Или это всех будет касаться, всех регионов, или части регионов, которые меньше 25%... Кроме того, остаются инструменты, которые называли – это концессия, деньги инвесторов, которые растянуты во времени, инструмент, которым начинаем пользоваться", - добавил Пшеницын.Как отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, губернатор в своем выступлении охватил все сферы развития региона, Челябинская область становится тем регионом, где хочется жить. "И на самом деле важно мнение каждой семьи, каждого ребенка, и это воодушевляет меня на дальнейшую работу и веру в то, что будет у нас все развиваться еще лучше. Я просто радуюсь строительству новых школ – ко мне поступают обращения от родителей школьников, я радуюсь за наших граждан, за наших детей, и это очень важно", - сказала она журналистам.
https://ria.ru/20210524/medvezhonok-1733691180.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/rebenok-1733606562.html
https://ria.ru/20210521/gimnaziya-1733303961.html
челябинск
сосновский район
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155505/80/1555058024_208:0:2845:1978_1920x0_80_0_0_79aa14c20edef4db9eef5c8eb54ed3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк "развитие", алексей текслер, владимир путин, челябинск, сосновский район, челябинская область

В Челябинской области за три года построят 22 школы

13:29 25.05.2021 (обновлено: 14:31 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкКолесо обозрения "360" в Челябинске
Колесо обозрения 360 в Челябинске - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. В Челябинской области в ближайшие 3 года построят 22 современные школы, также продолжится активное строительство детских садов, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.
"Новые современные школы должны стать нормой. Поэтому я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области… За ближайшие три года мы построим 22 новых школы. Хочу обратить внимание, что еще несколько лет назад в год строились одна-две, а иногда и ни одной школы. Сейчас за три года мы построим 22 новых школы", - сказал губернатор в своем отчете за 2020 год перед депутатами заксобрания Челябинской области на заседании парламента региона.
Выгул молодого медвежонка на одном из городских пляжей Чебаркуля в Челябинской области
Вчера, 16:59
В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка
По его словам, область одной из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций. "Уже в этом году через них профинансируем старт строительства трех школ и трех детских садов в местах новой застройки в Сосновском районе. Еще четыре новых школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинаем строить через новый инструмент – концессию совместно с Банком развития ВЭБ.РФ. Все это новые льготные формы поддержки государства", - пояснил он.
Кроме того, регион продолжает активно строить детские сады - только в этом году будет сдано еще 13 объектов, уточнил глава региона. Текслер добавил, что темпы строительства школ и детских садов в области сегодня беспрецедентные. "Потому что наша задача – не только сокращать долю второй смены и обеспечивать общую доступность мест, но и последовательно заменять устаревшие здания на современные, отвечающие всем стандартам", - сказал он.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 11:06В России
Под Челябинском нашли тело двухлетнего мальчика со страшными ожогами
Министр финансов региона Андрей Пшеницын уточнил журналистам, что речь идет о новых инструментах – инфраструктурных облигациях. "Мы в качестве первых в стране подошли к этому, все уже практически подготовлено вместе с ДОМ.РФ. И второе, конечно, претендуем на большую часть того нового механизма, который объявил президент РФ Владимир Путин – это инвестиционные бюджетные кредиты", - сказал он.
"Мы претендуем на большую часть этого инструмента. Потому что, вы знаете, было сказано – у кого меньше долгов, у того, предполагается, больше инвестиционных кредитов. Мы далеко не дотягиваем до 25% (у области госдолг составляет 18% от собственных доходов) – здесь вопрос справедливости и как он будет решен. Потому что более 300 миллиардов рублей потребуется тем, кому нужно бюджетными кредитами заменить кредиты банков до 25% долга, и еще на 500 миллиардов рублей инвестиционных кредитов. Посмотрим, кого это будет касаться. Или это всех будет касаться, всех регионов, или части регионов, которые меньше 25%... Кроме того, остаются инструменты, которые называли – это концессия, деньги инвесторов, которые растянуты во времени, инструмент, которым начинаем пользоваться", - добавил Пшеницын.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 14:38
Челябинскую гимназию проверят из-за школьницы с пистолетом
Как отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, губернатор в своем выступлении охватил все сферы развития региона, Челябинская область становится тем регионом, где хочется жить. "И на самом деле важно мнение каждой семьи, каждого ребенка, и это воодушевляет меня на дальнейшую работу и веру в то, что будет у нас все развиваться еще лучше. Я просто радуюсь строительству новых школ – ко мне поступают обращения от родителей школьников, я радуюсь за наших граждан, за наших детей, и это очень важно", - сказала она журналистам.
 
Челябинская областьБанк "Развитие"Алексей ТекслерВладимир ПутинЧелябинскСосновский районЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния