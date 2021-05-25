https://ria.ru/20210525/shkoly-1733810748.html

В Челябинской области за три года построят 22 школы

В Челябинской области за три года построят 22 школы - РИА Новости, 25.05.2021

В Челябинской области за три года построят 22 школы

В Челябинской области в ближайшие 3 года построят 22 современные школы, также продолжится активное строительство детских садов, сообщил во вторник губернатор... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:29

2021-05-25T13:29

2021-05-25T14:31

челябинская область

банк "развитие"

алексей текслер

владимир путин

челябинск

сосновский район

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. В Челябинской области в ближайшие 3 года построят 22 современные школы, также продолжится активное строительство детских садов, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер."Новые современные школы должны стать нормой. Поэтому я объявляю старт масштабного строительства новых школ в Челябинской области… За ближайшие три года мы построим 22 новых школы. Хочу обратить внимание, что еще несколько лет назад в год строились одна-две, а иногда и ни одной школы. Сейчас за три года мы построим 22 новых школы", - сказал губернатор в своем отчете за 2020 год перед депутатами заксобрания Челябинской области на заседании парламента региона.По его словам, область одной из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций. "Уже в этом году через них профинансируем старт строительства трех школ и трех детских садов в местах новой застройки в Сосновском районе. Еще четыре новых школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинаем строить через новый инструмент – концессию совместно с Банком развития ВЭБ.РФ. Все это новые льготные формы поддержки государства", - пояснил он.Кроме того, регион продолжает активно строить детские сады - только в этом году будет сдано еще 13 объектов, уточнил глава региона. Текслер добавил, что темпы строительства школ и детских садов в области сегодня беспрецедентные. "Потому что наша задача – не только сокращать долю второй смены и обеспечивать общую доступность мест, но и последовательно заменять устаревшие здания на современные, отвечающие всем стандартам", - сказал он.Министр финансов региона Андрей Пшеницын уточнил журналистам, что речь идет о новых инструментах – инфраструктурных облигациях. "Мы в качестве первых в стране подошли к этому, все уже практически подготовлено вместе с ДОМ.РФ. И второе, конечно, претендуем на большую часть того нового механизма, который объявил президент РФ Владимир Путин – это инвестиционные бюджетные кредиты", - сказал он."Мы претендуем на большую часть этого инструмента. Потому что, вы знаете, было сказано – у кого меньше долгов, у того, предполагается, больше инвестиционных кредитов. Мы далеко не дотягиваем до 25% (у области госдолг составляет 18% от собственных доходов) – здесь вопрос справедливости и как он будет решен. Потому что более 300 миллиардов рублей потребуется тем, кому нужно бюджетными кредитами заменить кредиты банков до 25% долга, и еще на 500 миллиардов рублей инвестиционных кредитов. Посмотрим, кого это будет касаться. Или это всех будет касаться, всех регионов, или части регионов, которые меньше 25%... Кроме того, остаются инструменты, которые называли – это концессия, деньги инвесторов, которые растянуты во времени, инструмент, которым начинаем пользоваться", - добавил Пшеницын.Как отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, губернатор в своем выступлении охватил все сферы развития региона, Челябинская область становится тем регионом, где хочется жить. "И на самом деле важно мнение каждой семьи, каждого ребенка, и это воодушевляет меня на дальнейшую работу и веру в то, что будет у нас все развиваться еще лучше. Я просто радуюсь строительству новых школ – ко мне поступают обращения от родителей школьников, я радуюсь за наших граждан, за наших детей, и это очень важно", - сказала она журналистам.

https://ria.ru/20210524/medvezhonok-1733691180.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/rebenok-1733606562.html

https://ria.ru/20210521/gimnaziya-1733303961.html

челябинск

сосновский район

челябинская область

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банк "развитие", алексей текслер, владимир путин, челябинск, сосновский район, челябинская область