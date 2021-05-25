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Экс-главу Серпуховского района Шестуна доставили в тюремную больницу
Экс-главу Серпуховского района Шестуна доставили в тюремную больницу - РИА Новости, 25.05.2021
Экс-главу Серпуховского района Шестуна доставили в тюремную больницу
Осужденного экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна госпитализировали из колонии строгого режима в Бежецке (Тверская область) в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:27
2021-05-25T18:27
2021-05-25T18:27
россия
александр шестун
московский областной суд
тверская область
московская область (подмосковье)
торжок
происшествия
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Осужденного экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна госпитализировали из колонии строгого режима в Бежецке (Тверская область) в региональную тюремную больницу Торжка, до этого он объявил голодовку, сообщила РИА Новости его жена Юлия Шестун."Александра этапировали из ИК-6 города Бежецк в областную тюремную больницу Торжка. Он отказался от пищи 12 мая в связи с необоснованной постановкой на учет как склонного к побегу. За 13 дней он потерял 10 кг веса, у него развилась гипогликемия, сильные боли в области живота, судороги ног, полная потеря чувствительности стоп. Кроме того, дали знать о себе заболевания, приобретенные в ходе предыдущих голодовок", - сказала она.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Московский областной суд признал приговор законным.
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россия, александр шестун, московский областной суд, тверская область, московская область (подмосковье), торжок, происшествия