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Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021
Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
Уильям Шекспир, второй человек, получивший прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в Великобритании, скончался в возрасте 81 года,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T23:51
2021-05-25T23:51
2021-05-25T23:51
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Уильям Шекспир, второй человек, получивший прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в Великобритании, скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Daily Mail.По её данным, Шекспир скончался в больнице от инсульта после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. Мужчина был привит препаратом Pfizer/BioNTech 8 декабря 2020 года в медицинском центре при Университете Ковентри.Первым человеком в мире, получившим прививку от коронавируса, стала 91-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан.
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коронавирус covid-19, великобритания, ковентри, в мире