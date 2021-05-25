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"Русалка" с граблями: пользователи оценили дачное фото Семенович
"Русалка" с граблями: пользователи оценили дачное фото Семенович - РИА Новости, 25.05.2021
"Русалка" с граблями: пользователи оценили дачное фото Семенович
Анна Семенович на своей странице в Instagram опубликовала фото с дачного участка в Подмосковье, которое не оставило пользователей равнодушными. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:05
2021-05-25T02:05
2021-05-25T02:05
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Анна Семенович на своей странице в Instagram опубликовала фото с дачного участка в Подмосковье, которое не оставило пользователей равнодушными."Как же хорошо на даче, когда не надо никуда собираться. Я выключила звук на телефоне, расслабила мысли и просто наслаждаюсь природой и пением птичек", — подписала снимок певица.На фото она позирует в зеленоватом платье в пол с граблями в одной руке и с собачкой — в другой. Поклонники живо отреагировали на образ исполнительницы. При этом некоторым показалось, что Анна в такой одежде похожа на русалку.Кроме того, в комментариях подписчики поделились с "дачницей" своими рецептами и попросили Анну рассказать, как делается "суперсекретный" маринад для шашлыка, о котором певица упомянула в публикации.
https://ria.ru/20210420/semenovich-1728991378.html
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стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, дача, анна семенович