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Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов - РИА Новости, 25.05.2021
Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Пила: Спираль", сообщает Variety. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T00:58
2021-05-25T00:58
2021-05-25T00:58
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сборы хоррор-франшизы "Пила" превысили в мировом прокате миллиард долларов после недавнего выхода в кинотеатрах последней части серии фильмов ужасов "Пила: Спираль", сообщает Variety. По информации издания, в эти выходные лента Даррена Линна Боусмана заработала в США еще 4,5 миллионов долларов и 2,67 миллионов долларов за рубежом (за все время проката фильм пока принес создателям 22,5 миллиона долларов). Благодаря этому сборы всех девяти фильмов выросли до 1,079 миллиардов долларов. В Variety отмечают, что для "Пилы" — это огромное достижение для низкобюджетных ужастиков. В разные годы стоимость каждого фильма составляла от одного до 20 миллионов долларов, а кассовые сборы при этом превышали 100 миллионов. Удивительно и то, что эти хорроры почти всегда холодно принимали критики и зрители. Например, на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes фильмы в среднем имеют около 30 процентов "свежести" (на данном ресурсе картина считается успешной, если набирает 60 процентов положительных отзывов и выше. — Прим. ред.).
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сша, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости.
Сборы хоррор-франшизы "Пила" превысили в мировом прокате миллиард долларов после недавнего выхода в кинотеатрах последней части серии фильмов ужасов "
Пила: Спираль", сообщает
Variety.
По информации издания, в эти выходные лента Даррена Линна Боусмана заработала в США еще 4,5 миллионов долларов и 2,67 миллионов долларов за рубежом (за все время проката фильм пока принес создателям 22,5 миллиона долларов).
Благодаря этому сборы всех девяти фильмов выросли до 1,079 миллиардов долларов.
В Variety отмечают, что для "Пилы" — это огромное достижение для низкобюджетных ужастиков. В разные годы стоимость каждого фильма составляла от одного до 20 миллионов долларов, а кассовые сборы при этом превышали 100 миллионов.
Удивительно и то, что эти хорроры почти всегда холодно принимали критики и зрители. Например, на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes фильмы в среднем имеют около 30 процентов "свежести" (на данном ресурсе картина считается успешной, если набирает 60 процентов положительных отзывов и выше. — Прим. ред.).