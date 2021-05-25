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Мать Сапеги заявила, что дочь не занималась политической деятельностью
Мать Сапеги заявила, что дочь не занималась политической деятельностью - РИА Новости, 25.05.2021
Мать Сапеги заявила, что дочь не занималась политической деятельностью
Мать россиянки Софьи Сапеги, которая была задержана в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:59
2021-05-25T22:13
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
мид белоруссии
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мать россиянки Софьи Сапеги, которая была задержана в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, заявила, что ее дочь не занималась политической деятельностью.Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими."Моя дочь не занималась никакой политической деятельностью. Она занималась тем, что заканчивала Европейский государственный университет, сейчас у нее как раз защита ее (дипломной) работы, она должна была уже в ближайшее время получить диплом", - сказала Анна Дудич в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня у нее был допрос. Первый раз с ней сегодня общался следователь. Мало очень информации", - сказала она.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. По информации российского МИД она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.Белоруссия ранее заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, в мире, минск

Мать Сапеги заявила, что дочь не занималась политической деятельностью

20:59 25.05.2021 (обновлено: 22:13 25.05.2021)
 
© REUTERS / StringerСофия Сапега
София Сапега - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мать россиянки Софьи Сапеги, которая была задержана в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, заявила, что ее дочь не занималась политической деятельностью.
Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
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"Моя дочь не занималась никакой политической деятельностью. Она занималась тем, что заканчивала Европейский государственный университет, сейчас у нее как раз защита ее (дипломной) работы, она должна была уже в ближайшее время получить диплом", - сказала Анна Дудич в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня у нее был допрос. Первый раз с ней сегодня общался следователь. Мало очень информации", - сказала она.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
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Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. По информации российского МИД она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.
Белоруссия ранее заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairМИД БелоруссииБелоруссияВильнюсВ миреМинск
 
 
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