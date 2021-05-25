https://ria.ru/20210525/sapega-1733896642.html

Мать Сапеги заявила, что дочь не занималась политической деятельностью

Мать Сапеги заявила, что дочь не занималась политической деятельностью - РИА Новости, 25.05.2021

Мать Сапеги заявила, что дочь не занималась политической деятельностью

Мать россиянки Софьи Сапеги, которая была задержана в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T20:59

2021-05-25T20:59

2021-05-25T22:13

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

мид белоруссии

белоруссия

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733860997_64:147:2936:1762_1920x0_80_0_0_ce41c8c584ce813530297789dbaabd91.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мать россиянки Софьи Сапеги, которая была задержана в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, заявила, что ее дочь не занималась политической деятельностью.Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими."Моя дочь не занималась никакой политической деятельностью. Она занималась тем, что заканчивала Европейский государственный университет, сейчас у нее как раз защита ее (дипломной) работы, она должна была уже в ближайшее время получить диплом", - сказала Анна Дудич в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня у нее был допрос. Первый раз с ней сегодня общался следователь. Мало очень информации", - сказала она.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. По информации российского МИД она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.Белоруссия ранее заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html

россия

белоруссия

вильнюс

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, в мире, минск