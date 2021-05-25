Мать Сапеги заявила, что дочь не занималась политической деятельностью
20:59 25.05.2021 (обновлено: 22:13 25.05.2021)
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мать россиянки Софьи Сапеги, которая была задержана в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, заявила, что ее дочь не занималась политической деятельностью.
Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
"Моя дочь не занималась никакой политической деятельностью. Она занималась тем, что заканчивала Европейский государственный университет, сейчас у нее как раз защита ее (дипломной) работы, она должна была уже в ближайшее время получить диплом", - сказала Анна Дудич в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня у нее был допрос. Первый раз с ней сегодня общался следователь. Мало очень информации", - сказала она.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. По информации российского МИД она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.
Белоруссия ранее заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.