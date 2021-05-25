МИД рассказал о переговорах с Минском по ситуации с россиянкой Сапегой
17:29 25.05.2021 (обновлено: 18:47 25.05.2021)
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Белоруссии пообещали в ближайшее время предоставить консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея.
"При обсуждении ситуации с задержанием российской гражданки С.Сапеги, также находившейся на борту самолета, с белорусской стороны прозвучало обещание в ближайшее время обеспечить к ней доступ российских консульских сотрудников", - говорится в сообщении.
В понедельник российское посольство в Белоруссии сообщило, что консул РФ встретился с родителями Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, российские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.