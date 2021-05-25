ICAO возглавит расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске
20:33 25.05.2021 (обновлено: 20:46 25.05.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Европейская комиссия совместно с государствами-членами ЕС работает над исполнением решений европейского саммита в Брюсселе, который, в частности, постановил закрыть европейское воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Стефан Кеерсмакер.
Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли решение закрыть воздушное пространство ЕС для рейсов белорусских авиалиний, призвали европейские компании избегать использование воздушного пространства Белоруссии, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.
"Еврокомиссия в тесном сотрудничестве с государствами-членами работает над выполнением выводов Евросовета", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, готовы ли институты ЕС участвовать в расследовании авиаинцидента после соответствующего приглашения белорусских властей, он отметил, что расследование возглавит Международная организация гражданской авиации (ИКАО). "ИКАО возглавит это расследование", - пояснил европейский представитель.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.