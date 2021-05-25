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https://ria.ru/20210525/samolet-1733890917.html
Белый дом заявил о непричастности России к инциденту с самолетом в Минске
Белый дом заявил о непричастности России к инциденту с самолетом в Минске - РИА Новости, 25.05.2021
Белый дом заявил о непричастности России к инциденту с самолетом в Минске
Соединенные Штаты не считают, что Россия была каким-то образом причастна к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair в Минске, заявила во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:02
2021-05-25T20:35
дженнифер псаки
мид белоруссии
вильнюс
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
минск
белоруссия
сша
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты не считают, что Россия была каким-то образом причастна к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair в Минске, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы не считаем, что это имело место", - коротко сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на вопрос, считают ли в Вашингтоне, что Россия имела отношение к случившемуся в Минске.Представитель Белого дома отметила, что у Вашингтона и ранее не было оснований подозревать РФ в причастности к этому инциденту."Я никоим образом вчера не указывала на то, что мы так считали, и в этом плане ничего не изменилось", - добавила Псаки.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733706928.html
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дженнифер псаки, мид белоруссии, вильнюс, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, минск, белоруссия, сша, в мире

Белый дом заявил о непричастности России к инциденту с самолетом в Минске

20:02 25.05.2021 (обновлено: 20:35 25.05.2021)
 
© REUTERS / Andrius SytasЖенщина фотографирует посадку самолета авиакомпании Ryanair в Вильнюсе
Женщина фотографирует посадку самолета авиакомпании Ryanair в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты не считают, что Россия была каким-то образом причастна к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair в Минске, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы не считаем, что это имело место", - коротко сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на вопрос, считают ли в Вашингтоне, что Россия имела отношение к случившемуся в Минске.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Британия пригрозила санкциями против "Северного потока — 2" из-за рейса Ryanair
Представитель Белого дома отметила, что у Вашингтона и ранее не было оснований подозревать РФ в причастности к этому инциденту.
"Я никоим образом вчера не указывала на то, что мы так считали, и в этом плане ничего не изменилось", - добавила Псаки.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Кремль ответил на обвинения в причастности России к инциденту в Минске
 
Дженнифер ПсакиМИД БелоруссииВильнюсЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairМинскБелоруссияСШАВ мире
 
 
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