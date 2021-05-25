Доказательств причастности России к инциденту в Минске нет, заявила Меркель
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель выходит из здания парламента в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Подтвержденных сведений о роли России в инциденте с самолетом в Минске нет, поэтому саммит Европейского совета не стал давать оценку данным обстоятельствам, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"У нас вчера не было подтвержденных сведений о роли России (в инциденте с самолетом Ryanair в Минске – ред.), и поэтому мы не давали оценку этому. Если я буду разговаривать с российским президентом, эта тема, конечно, будет в повестке, но мы не должны исходить из предположений. Известно о тесных отношениях между Белоруссией и Россией, но, как известно, нет подтвержденных сведений (по Ryanair – ред.)", - сказала Меркель на брифинге по итогам форума.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.