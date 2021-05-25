https://ria.ru/20210525/samolet-1733879671.html

Доказательств причастности России к инциденту в Минске нет, заявила Меркель

Доказательств причастности России к инциденту в Минске нет, заявила Меркель - РИА Новости, 25.05.2021

Доказательств причастности России к инциденту в Минске нет, заявила Меркель

Подтвержденных сведений о роли России в инциденте с самолетом в Минске нет, поэтому саммит Европейского совета не стал давать оценку данным обстоятельствам,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:47

2021-05-25T18:47

2021-05-25T18:47

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

европейский совет

мид белоруссии

ангела меркель

белоруссия

вильнюс

в мире

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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Подтвержденных сведений о роли России в инциденте с самолетом в Минске нет, поэтому саммит Европейского совета не стал давать оценку данным обстоятельствам, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."У нас вчера не было подтвержденных сведений о роли России (в инциденте с самолетом Ryanair в Минске – ред.), и поэтому мы не давали оценку этому. Если я буду разговаривать с российским президентом, эта тема, конечно, будет в повестке, но мы не должны исходить из предположений. Известно о тесных отношениях между Белоруссией и Россией, но, как известно, нет подтвержденных сведений (по Ryanair – ред.)", - сказала Меркель на брифинге по итогам форума.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/lukashenko-1733844380.html

https://ria.ru/20210525/ryanair-1733802376.html

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вильнюс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, европейский совет, мид белоруссии, ангела меркель, белоруссия, вильнюс, в мире