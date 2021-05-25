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Доказательств причастности России к инциденту в Минске нет, заявила Меркель
Доказательств причастности России к инциденту в Минске нет, заявила Меркель - РИА Новости, 25.05.2021
Доказательств причастности России к инциденту в Минске нет, заявила Меркель
Подтвержденных сведений о роли России в инциденте с самолетом в Минске нет, поэтому саммит Европейского совета не стал давать оценку данным обстоятельствам,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:47
2021-05-25T18:47
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
европейский совет
мид белоруссии
ангела меркель
белоруссия
вильнюс
в мире
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Подтвержденных сведений о роли России в инциденте с самолетом в Минске нет, поэтому саммит Европейского совета не стал давать оценку данным обстоятельствам, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."У нас вчера не было подтвержденных сведений о роли России (в инциденте с самолетом Ryanair в Минске – ред.), и поэтому мы не давали оценку этому. Если я буду разговаривать с российским президентом, эта тема, конечно, будет в повестке, но мы не должны исходить из предположений. Известно о тесных отношениях между Белоруссией и Россией, но, как известно, нет подтвержденных сведений (по Ryanair – ред.)", - сказала Меркель на брифинге по итогам форума.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
https://ria.ru/20210525/lukashenko-1733844380.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, европейский совет, мид белоруссии, ангела меркель, белоруссия, вильнюс, в мире

Доказательств причастности России к инциденту в Минске нет, заявила Меркель

18:47 25.05.2021
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель выходит из здания парламента в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель выходит из здания парламента в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Подтвержденных сведений о роли России в инциденте с самолетом в Минске нет, поэтому саммит Европейского совета не стал давать оценку данным обстоятельствам, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"У нас вчера не было подтвержденных сведений о роли России (в инциденте с самолетом Ryanair в Минске – ред.), и поэтому мы не давали оценку этому. Если я буду разговаривать с российским президентом, эта тема, конечно, будет в повестке, но мы не должны исходить из предположений. Известно о тесных отношениях между Белоруссией и Россией, но, как известно, нет подтвержденных сведений (по Ryanair – ред.)", - сказала Меркель на брифинге по итогам форума.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
16:12
Лукашенко выступит с заявлением по ситуации с самолетом Ryanair в среду
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
12:53
Кремль ответил на обвинения в причастности России к инциденту в Минске
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairЕвропейский советМИД БелоруссииАнгела МеркельБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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