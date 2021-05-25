https://ria.ru/20210525/samolet-1733805640.html

В Кремле не увидели опасности для россиян при посадке самолета в Минске

В Кремле не увидели опасности для россиян при посадке самолета в Минске - РИА Новости, 25.05.2021

В Кремле не увидели опасности для россиян при посадке самолета в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что жизни россиян были подвергнуты опасности при посадке в Минске самолета Ryanair. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:04

2021-05-25T13:04

2021-05-25T13:04

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россия

ryanair

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белоруссия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что жизни россиян были подвергнуты опасности при посадке в Минске самолета Ryanair."Нет, не считаем, что жизнь российских граждан, находившихся на борту, была подвергнута опасности. Это первое. Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту. И в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны. То есть в целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту. И для того чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считает ли он, что посадка самолета подвергла опасности жизни граждан РФ, находившихся на борту.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/zaderzhanie-1733555526.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире