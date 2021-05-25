В Кремле не увидели опасности для россиян при посадке самолета в Минске
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что жизни россиян были подвергнуты опасности при посадке в Минске самолета Ryanair.
"Нет, не считаем, что жизнь российских граждан, находившихся на борту, была подвергнута опасности. Это первое. Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту. И в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны. То есть в целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту. И для того чтобы эту угрозу минимизировать, были, как утверждается, приняты определенные действия со стороны диспетчеров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считает ли он, что посадка самолета подвергла опасности жизни граждан РФ, находившихся на борту.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.