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https://ria.ru/20210525/samolet-1733778255.html
В Госдуме оценили реакцию ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске
В Госдуме оценили реакцию ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске - РИА Новости, 25.05.2021
В Госдуме оценили реакцию ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Реакция ЕС в связи с инцидентом в Белоруссии предсказуемо выдержана в духе двойных стандартов, однако "деление на своих и чужих - тупиковая логика", заявил во... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:52
2021-05-25T16:48
задержание основателя telegram-канала nexta
леонид слуцкий (политик)
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Реакция ЕС в связи с инцидентом в Белоруссии предсказуемо выдержана в духе двойных стандартов, однако "деление на своих и чужих - тупиковая логика", заявил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее в ходе саммита лидеры ЕС в связи с инцидентом с лайнером Ryanair решили закрыть европейское небо для белорусских самолетов, обсудили возможность введения новых санкций против Минска, призвали Белоруссию освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, задержанных после экстренной посадки борта Ryanair в Минске."Реакция Евросоюза в связи с инцидентом в Белоруссии предсказуемо выдержана в духе двойных стандартов. Уже многие за последние два дня вспоминали принудительную посадку в Вене в 2013 году борта президента Боливии Эво Моралеса, где искали преследуемого США Эдварда Сноудена, а также аналогичную ситуацию в Киеве с активистами антимайдана. Тогда было не то что полное оправдание подобных шагов, а даже максимальное содействие со стороны ЕС", - сказал Слуцкий журналистам.Он отметил, что "деление на своих и чужих - тупиковая логика, которая планомерно ведёт к кризису западной модели демократии"."Что касается воскресных событий в Белоруссии, они требуют не столь поспешных оценок, на мой взгляд", - добавил глава думского комитета.Член комитета по международным делам Елена Панина со своей стороны заметила, что едва ли у США в данном случае есть правовые основания говорить о "позорных нападениях на инакомыслие", однако какая бы версия ни подтвердилась, все произошедшее меркнет на фоне действий США и их союзников."США первыми открыли ящик Пандоры. В 2013 году они отличились охотой на самолет президента Боливии Моралеса, который был принужден к посадке в Вене. В этой акции, нарушающей все мыслимые нормы международного права, участвовали их союзники – Франция, Италия, Испания и Португалия. А у власти в США в это время находился лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама... Примером для подражания воспользовалась Украина, которая еще больше отличилась. Ее спецслужбы пытались выманить из РФ 30 ополченцев, защищавших Донбасс, посадить самолет с ними на украинской территории, а затем похитить российских граждан. Как говорится, как аукнется - так и откликнется", - сказала Панина РИА Новости.По ее словам, США, их союзникам и "сателлитам" впору обвинять в авиапиратстве самих себя."Прежде, чем закрывать небо над Белоруссией, лучше самим извиниться за организацию "позорных нападений", - добавила депутат.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, леонид слуцкий (политик), белоруссия, в мире

В Госдуме оценили реакцию ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске

10:52 25.05.2021 (обновлено: 16:48 25.05.2021)
 
© REUTERS / HandoutСамолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© REUTERS / Handout
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Реакция ЕС в связи с инцидентом в Белоруссии предсказуемо выдержана в духе двойных стандартов, однако "деление на своих и чужих - тупиковая логика", заявил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в ходе саммита лидеры ЕС в связи с инцидентом с лайнером Ryanair решили закрыть европейское небо для белорусских самолетов, обсудили возможность введения новых санкций против Минска, призвали Белоруссию освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, задержанных после экстренной посадки борта Ryanair в Минске.
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"Как в кино". Пассажир рейса Ryanair рассказал о посадке в Минске
"Реакция Евросоюза в связи с инцидентом в Белоруссии предсказуемо выдержана в духе двойных стандартов. Уже многие за последние два дня вспоминали принудительную посадку в Вене в 2013 году борта президента Боливии Эво Моралеса, где искали преследуемого США Эдварда Сноудена, а также аналогичную ситуацию в Киеве с активистами антимайдана. Тогда было не то что полное оправдание подобных шагов, а даже максимальное содействие со стороны ЕС", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что "деление на своих и чужих - тупиковая логика, которая планомерно ведёт к кризису западной модели демократии".
"Что касается воскресных событий в Белоруссии, они требуют не столь поспешных оценок, на мой взгляд", - добавил глава думского комитета.
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Случаи закрытия воздушного пространства по политическим мотивам
Член комитета по международным делам Елена Панина со своей стороны заметила, что едва ли у США в данном случае есть правовые основания говорить о "позорных нападениях на инакомыслие", однако какая бы версия ни подтвердилась, все произошедшее меркнет на фоне действий США и их союзников.
"США первыми открыли ящик Пандоры. В 2013 году они отличились охотой на самолет президента Боливии Моралеса, который был принужден к посадке в Вене. В этой акции, нарушающей все мыслимые нормы международного права, участвовали их союзники – Франция, Италия, Испания и Португалия. А у власти в США в это время находился лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама... Примером для подражания воспользовалась Украина, которая еще больше отличилась. Ее спецслужбы пытались выманить из РФ 30 ополченцев, защищавших Донбасс, посадить самолет с ними на украинской территории, а затем похитить российских граждан. Как говорится, как аукнется - так и откликнется", - сказала Панина РИА Новости.
По ее словам, США, их союзникам и "сателлитам" впору обвинять в авиапиратстве самих себя.
"Прежде, чем закрывать небо над Белоруссией, лучше самим извиниться за организацию "позорных нападений", - добавила депутат.
Самолет Ан-26 ВВС Белоруссии
Вчера, 15:44
Жесткая посадка. Кто и ради кого разворачивал самолеты
В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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