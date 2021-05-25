https://ria.ru/20210525/sammit-1733821519.html

Лавров рассказал о переговорах по саммиту Путина и Байдена

Лавров рассказал о переговорах по саммиту Путина и Байдена - РИА Новости, 25.05.2021

Лавров рассказал о переговорах по саммиту Путина и Байдена

Москва позитивно относится к предложению США о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, решение будет объявлено в самое ближайшее время, заявил во... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:20

2021-05-25T14:20

2021-05-25T14:20

россия

сергей лавров

мальта

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Москва позитивно относится к предложению США о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, решение будет объявлено в самое ближайшее время, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Мы позитивно оценили предложение президента США Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго, наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мальты.

https://ria.ru/20210524/vstrecha-1733675366.html

россия

мальта

сша

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россия, сергей лавров, мальта, джо байден, владимир путин, сша, в мире