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Лавров рассказал о переговорах по саммиту Путина и Байдена
Лавров рассказал о переговорах по саммиту Путина и Байдена - РИА Новости, 25.05.2021
Лавров рассказал о переговорах по саммиту Путина и Байдена
Москва позитивно относится к предложению США о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, решение будет объявлено в самое ближайшее время, заявил во... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:20
2021-05-25T14:20
2021-05-25T14:20
россия
сергей лавров
мальта
джо байден
владимир путин
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в мире
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Москва позитивно относится к предложению США о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, решение будет объявлено в самое ближайшее время, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Мы позитивно оценили предложение президента США Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго, наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мальты.
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россия, сергей лавров, мальта, джо байден, владимир путин, сша, в мире