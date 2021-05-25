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Лавров рассказал о переговорах по саммиту Путина и Байдена
Лавров рассказал о переговорах по саммиту Путина и Байдена - РИА Новости, 25.05.2021
Лавров рассказал о переговорах по саммиту Путина и Байдена
Москва позитивно относится к предложению США о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, решение будет объявлено в самое ближайшее время, заявил во... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:20
2021-05-25T14:20
россия
сергей лавров
мальта
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Москва позитивно относится к предложению США о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, решение будет объявлено в самое ближайшее время, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Мы позитивно оценили предложение президента США Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго, наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мальты.
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россия, сергей лавров, мальта, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Лавров рассказал о переговорах по саммиту Путина и Байдена

14:20 25.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Москва позитивно относится к предложению США о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, решение будет объявлено в самое ближайшее время, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы позитивно оценили предложение президента США Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго, наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мальты.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 15:56
Tages Anzeiger назвала Швейцарию возможным местом встречи Путина и Байдена
 
РоссияСергей ЛавровМальтаДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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