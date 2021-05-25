Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, File
Ранее сообщалось, что данный самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair.
"В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами. Для этого нужно использовать доказательную базу, показания свидетелей. Вопрос в том, какими аргументами – вербальными или не только – его (командира корабля – ред.) вынудили развернуть самолет, который был уже почти возле границы Литвы, в Минск", - сказал Шинковский.
"Думаю, что прокуратура Польши захочет прослушать записи черных ящиков, если они сохранились. Это будет предметом расследования", - добавил он.
"Сейчас самолет находится в Литве. Надеюсь, что в ближайшее время наши прокуроры будут иметь возможность непосредственного контакта с доказательствами и экипажем, который находится в Вильнюсе. Польская прокуратура уже в контакте с литовской стороной", - сообщил замминистра.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.