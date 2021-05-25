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Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске - РИА Новости, 25.05.2021
Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
Польша хочет получить доступ к бортовым самописцам самолета Ryanair экстренно приземлившегося в воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:39
2021-05-25T10:39
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
польша
белоруссия
происшествия
в мире
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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Польша хочет получить доступ к бортовым самописцам самолета Ryanair экстренно приземлившегося в воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского телевидения.Ранее сообщалось, что данный самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair."В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами. Для этого нужно использовать доказательную базу, показания свидетелей. Вопрос в том, какими аргументами – вербальными или не только – его (командира корабля – ред.) вынудили развернуть самолет, который был уже почти возле границы Литвы, в Минск", - сказал Шинковский."Сейчас самолет находится в Литве. Надеюсь, что в ближайшее время наши прокуроры будут иметь возможность непосредственного контакта с доказательствами и экипажем, который находится в Вильнюсе. Польская прокуратура уже в контакте с литовской стороной", - сообщил замминистра.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733609307.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, польша, белоруссия, происшествия, в мире

Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске

10:39 25.05.2021
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Польша хочет получить доступ к бортовым самописцам самолета Ryanair экстренно приземлившегося в воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского телевидения.
Ранее сообщалось, что данный самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair.
"В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами. Для этого нужно использовать доказательную базу, показания свидетелей. Вопрос в том, какими аргументами – вербальными или не только – его (командира корабля – ред.) вынудили развернуть самолет, который был уже почти возле границы Литвы, в Минск", - сказал Шинковский.
"Думаю, что прокуратура Польши захочет прослушать записи черных ящиков, если они сохранились. Это будет предметом расследования", - добавил он.
"Сейчас самолет находится в Литве. Надеюсь, что в ближайшее время наши прокуроры будут иметь возможность непосредственного контакта с доказательствами и экипажем, который находится в Вильнюсе. Польская прокуратура уже в контакте с литовской стороной", - сообщил замминистра.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 11:21
МИД Белоруссии заявил о политизации инцидента с самолетом Ryanair
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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23 мая, 22:46
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairПольшаБелоруссияПроисшествияВ мире
 
 
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