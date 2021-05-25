https://ria.ru/20210525/ryanair-1733775898.html

Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске

Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске - РИА Новости, 25.05.2021

Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске

Польша хочет получить доступ к бортовым самописцам самолета Ryanair экстренно приземлившегося в воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T10:39

2021-05-25T10:39

2021-05-25T10:39

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

польша

белоруссия

происшествия

в мире

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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Польша хочет получить доступ к бортовым самописцам самолета Ryanair экстренно приземлившегося в воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк в эфире Польского телевидения.Ранее сообщалось, что данный самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair."В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами. Для этого нужно использовать доказательную базу, показания свидетелей. Вопрос в том, какими аргументами – вербальными или не только – его (командира корабля – ред.) вынудили развернуть самолет, который был уже почти возле границы Литвы, в Минск", - сказал Шинковский."Сейчас самолет находится в Литве. Надеюсь, что в ближайшее время наши прокуроры будут иметь возможность непосредственного контакта с доказательствами и экипажем, который находится в Вильнюсе. Польская прокуратура уже в контакте с литовской стороной", - сообщил замминистра.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733609307.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

польша

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, польша, белоруссия, происшествия, в мире