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"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair - РИА Новости, 25.05.2021
"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам обсуждения лидерами Евросоюза инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии заявил, что "нельзя играть в русскую рулетку" с РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T03:04
2021-05-25T03:04
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
евросовет
шарль мишель
telegram (приложение)
эдвард сноуден
эво моралес
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам обсуждения лидерами Евросоюза инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии заявил, что "нельзя играть в русскую рулетку" с жизнями людей и создавать угрозы для гражданской авиации.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС также призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом.Теперь решение Евросовета нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, евросовет, шарль мишель, telegram (приложение), эдвард сноуден, эво моралес, брюссель, евросоюз, белоруссия, вильнюс, сша, в мире

"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair

03:04 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам обсуждения лидерами Евросоюза инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии заявил, что "нельзя играть в русскую рулетку" с жизнями людей и создавать угрозы для гражданской авиации.

"Это угроза для безопасности гражданской авиации… Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьезности произошедшего", - сказал он.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС также призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом.
Теперь решение Евросовета нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
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Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
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