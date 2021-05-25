https://ria.ru/20210525/ryanair-1733753557.html

"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair

"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair - РИА Новости, 25.05.2021

"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair

Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам обсуждения лидерами Евросоюза инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии заявил, что "нельзя играть в русскую рулетку" с РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T03:04

2021-05-25T03:04

2021-05-25T03:04

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

евросовет

шарль мишель

telegram (приложение)

эдвард сноуден

эво моралес

брюссель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам обсуждения лидерами Евросоюза инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии заявил, что "нельзя играть в русскую рулетку" с жизнями людей и создавать угрозы для гражданской авиации.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС также призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом.Теперь решение Евросовета нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210525/biden-1733752386.html

https://ria.ru/20210525/frantsiya-1733748967.html

брюссель

белоруссия

вильнюс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, евросовет, шарль мишель, telegram (приложение), эдвард сноуден, эво моралес, брюссель, евросоюз, белоруссия, вильнюс, сша, в мире