В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Правительство Германии назвало реакцию Европейского совета на инцидент с самолетом Ryanair "единодушной и ясной".
"Единодушный и ясный ответ Европейского совета на неприемлемые действия руководства Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ в Twitter.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Лидеры ЕС призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, а также к освобождению Протасевича, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента на саммите Евросоюза. Участники саммита также поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза. В ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.