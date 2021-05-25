https://ria.ru/20210525/ryanair-1733748331.html

В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"

В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной" - РИА Новости, 25.05.2021

В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"

Правительство Германии назвало реакцию Европейского совета на инцидент с самолетом Ryanair "единодушной и ясной". РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T00:29

2021-05-25T00:29

2021-05-25T00:29

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

telegram (приложение)

европейский совет

евросоюз

германия

минск

белоруссия

вильнюс

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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Правительство Германии назвало реакцию Европейского совета на инцидент с самолетом Ryanair "единодушной и ясной".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Лидеры ЕС призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, а также к освобождению Протасевича, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента на саммите Евросоюза. Участники саммита также поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза. В ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.

https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733745150.html

германия

минск

белоруссия

вильнюс

берлин (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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