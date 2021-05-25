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https://ria.ru/20210525/ryanair-1733748331.html
В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной" - РИА Новости, 25.05.2021
В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
Правительство Германии назвало реакцию Европейского совета на инцидент с самолетом Ryanair "единодушной и ясной". РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T00:29
2021-05-25T00:29
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
telegram (приложение)
европейский совет
евросоюз
германия
минск
белоруссия
вильнюс
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Правительство Германии назвало реакцию Европейского совета на инцидент с самолетом Ryanair "единодушной и ясной".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Лидеры ЕС призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, а также к освобождению Протасевича, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента на саммите Евросоюза. Участники саммита также поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза. В ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.
https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733745150.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, telegram (приложение), европейский совет, евросоюз, германия, минск, белоруссия, вильнюс, берлин (город), в мире

В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"

00:29 25.05.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Правительство Германии назвало реакцию Европейского совета на инцидент с самолетом Ryanair "единодушной и ясной".

"Единодушный и ясный ответ Европейского совета на неприемлемые действия руководства Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ в Twitter.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Лидеры ЕС призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, а также к освобождению Протасевича, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента на саммите Евросоюза. Участники саммита также поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза. В ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 23:06
Белорусским авиакомпаниям запретят летать в воздушном пространстве ЕС
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairTelegram (приложение)Европейский советЕвросоюзГерманияМинскБелоруссияВильнюсБерлин (город)В мире
 
 
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