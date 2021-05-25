https://ria.ru/20210525/rossiya-1733752043.html
"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России - РИА Новости, 25.05.2021
"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова главы SpaceX и Tesla Илона Маска о возможном открытии завода в России. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:20
2021-05-25T02:20
2021-05-25T10:24
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илон маск
космос
tesla motors
spacex
великобритания
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"Мне жаль американцев": британцы оценили слова Маска о России
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова главы SpaceX и Tesla Илона Маска о возможном открытии завода в России.Издание опубликовало материал о выступлении американского предпринимателя на марафоне "Новое знание", где он рассказал, что рассматривает возможность открытия завода по производству электромобилей в России.Читатели газеты позитивно оценили идею Маска."Соединенные Штаты не ценят Маска. Горстка прогрессивных лузеров. Я не удивлюсь, если он просто возьмет и уедет оттуда", — отметил Despicableoldlady.Но были и те, кто усомнился в целесообразности ведения бизнеса с Маском."Tesla продолжает терпеть крах. Зачем России затевать с ними бизнес?" — написал E2WiseWords."Все что угодно, лишь бы этот самовлюбленный эгоист мог заработать еще больше денег. Он изображает из себя Говарда Хьюза. Он обманом заставил всех думать, будто он очень умен, хотя на самом деле он просто манипулятор. Он просто нанимает ученых, а потом приписывает себе их заслуги", — заявил Joshua_USA17. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, илон маск, космос, tesla motors, spacex, великобритания, в мире
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
оценили слова главы SpaceX
и Tesla Илона Маска
о возможном открытии завода в России.
Издание опубликовало материал о выступлении американского предпринимателя на марафоне "Новое знание", где он рассказал, что рассматривает возможность открытия завода по производству электромобилей в России.
Читатели газеты позитивно оценили идею Маска.
"Теперь, когда к власти пришел Байден, все здравомыслящие компании покинут Америку. Мне жаль американцев, потому что ваша прекрасная страна не протянет эти четыре года. Демократы приведут Америку к краху", — высказался Thefourisles.
"Соединенные Штаты не ценят Маска. Горстка прогрессивных лузеров. Я не удивлюсь, если он просто возьмет и уедет оттуда", — отметил Despicableoldlady.
Но были и те, кто усомнился в целесообразности ведения бизнеса с Маском.
"Tesla продолжает терпеть крах. Зачем России затевать с ними бизнес?" — написал E2WiseWords.
"Все что угодно, лишь бы этот самовлюбленный эгоист мог заработать еще больше денег. Он изображает из себя Говарда Хьюза. Он обманом заставил всех думать, будто он очень умен, хотя на самом деле он просто манипулятор. Он просто нанимает ученых, а потом приписывает себе их заслуги", — заявил Joshua_USA17.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>