Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/rossiya-1733752043.html
"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России - РИА Новости, 25.05.2021
"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова главы SpaceX и Tesla Илона Маска о возможном открытии завода в России. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:20
2021-05-25T10:24
россия
илон маск
космос
tesla motors
spacex
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Мне жаль американцев": британцы оценили слова Маска о России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595995998_0:3:2944:1659_1920x0_80_0_0_61b6249abf28ecabbbd01b7fa2a20cf9.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова главы SpaceX и Tesla Илона Маска о возможном открытии завода в России.Издание опубликовало материал о выступлении американского предпринимателя на марафоне "Новое знание", где он рассказал, что рассматривает возможность открытия завода по производству электромобилей в России.Читатели газеты позитивно оценили идею Маска."Соединенные Штаты не ценят Маска. Горстка прогрессивных лузеров. Я не удивлюсь, если он просто возьмет и уедет оттуда", — отметил Despicableoldlady.Но были и те, кто усомнился в целесообразности ведения бизнеса с Маском."Tesla продолжает терпеть крах. Зачем России затевать с ними бизнес?" — написал E2WiseWords."Все что угодно, лишь бы этот самовлюбленный эгоист мог заработать еще больше денег. Он изображает из себя Говарда Хьюза. Он обманом заставил всех думать, будто он очень умен, хотя на самом деле он просто манипулятор. Он просто нанимает ученых, а потом приписывает себе их заслуги", — заявил Joshua_USA17. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210521/tesla-1733397622.html
россия
космос
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595995998_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_811b4e2379b308a15c98d5dd1ef62df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, илон маск, космос, tesla motors, spacex, великобритания, в мире

"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России

02:20 25.05.2021 (обновлено: 10:24 25.05.2021)
 
© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail оценили слова главы SpaceX и Tesla Илона Маска о возможном открытии завода в России.
Издание опубликовало материал о выступлении американского предпринимателя на марафоне "Новое знание", где он рассказал, что рассматривает возможность открытия завода по производству электромобилей в России.
Читатели газеты позитивно оценили идею Маска.

"Теперь, когда к власти пришел Байден, все здравомыслящие компании покинут Америку. Мне жаль американцев, потому что ваша прекрасная страна не протянет эти четыре года. Демократы приведут Америку к краху", — высказался Thefourisles.

"Соединенные Штаты не ценят Маска. Горстка прогрессивных лузеров. Я не удивлюсь, если он просто возьмет и уедет оттуда", — отметил Despicableoldlady.
Но были и те, кто усомнился в целесообразности ведения бизнеса с Маском.
"Tesla продолжает терпеть крах. Зачем России затевать с ними бизнес?" — написал E2WiseWords.
"Все что угодно, лишь бы этот самовлюбленный эгоист мог заработать еще больше денег. Он изображает из себя Говарда Хьюза. Он обманом заставил всех думать, будто он очень умен, хотя на самом деле он просто манипулятор. Он просто нанимает ученых, а потом приписывает себе их заслуги", — заявил Joshua_USA17.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 20:25
Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в России
 
РоссияИлон МаскКосмосTesla motorsSpaceXВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Депутат объяснил, почему "спокойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей
10:42В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
10:41МИД заявил о "вакцинных войнах" против России
10:39Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
10:39США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров
10:30В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота
10:29В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
10:26Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
10:16Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна
10:14СМИ назвали Женеву возможным местом первой встречи Путина и Байдена
10:10Раскрыт секретный план Черчилля против СССР
10:10Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске
10:05В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных
09:59Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
09:58Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза
09:51Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией
09:49Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой
09:48В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
09:43Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
09:38В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния