Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
https://ria.ru/20210525/rekonstruktsiya-1733833379.html
Реконструкция детской филармонии в Челябинске завершится к сентябрю
Реконструкция детской филармонии в Челябинске завершится к сентябрю - РИА Новости, 25.05.2021
Реконструкция детской филармонии в Челябинске завершится к сентябрю
Реконструкция областной детской филармонии, на базе которой будет создан первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив и где будет воспитываться... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:14
2021-05-25T15:14
челябинская область
россия
facebook
алексей текслер
челябинск
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40744/86/407448616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e4b08a1dd82fc2240f1e4c3fb4f51ff.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Реконструкция областной детской филармонии, на базе которой будет создан первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив и где будет воспитываться новое поколение артистов, завершается в Челябинске, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер."Особо отмечу реконструкцию, а по сути строительство новой областной детской филармонии в Челябинске. Это единственное в своем роде учреждение культуры в стране. Она станет настоящей творческой кузницей, где будет воспитываться новое поколение артистов", - сказал губернатор в своем отчете за 2020 год перед депутатами заксобрания Челябинской области на заседании парламента региона.По словам главы региона, будет создан первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив, который будет хорошим подспорьем новому симфоническому оркестру.Кроме того, Текслер отметил, что в рамках нацпроекта "Культура" в различных муниципалитетах области за два года создано 11 модельных библиотек. "Это одновременно и образовательные площадки, и культурные центры, и современные места для общения и встреч. В плане еще 30 модельных библиотек до 2024 года, пять из них – в этом году", - сказал он.Он добавил, что продолжится укрепление материально-технической базы музеев, театров, домов культуры – всей сети учреждений, в том числе с учетом озвученного президентом России поручения о направлении на это дополнительных средств.По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, у региона большие планы по развитию объектов культуры. "У нас отремонтировано шесть школ музыкальных, пять библиотек нового стандарта, также театр кукол в Челябинске вводится в строй в сентябре. И детская филармония – это просто наш прорыв. Очень надеемся, что запуск ее будет в начале сентября. Поступают музыкальные инструменты, масса оборудования поступает", - сказал он журналистам.Директор челябинского драматического камерного театра Илья Коломейский отметил, что в регионе полным ходом шел, а где-то завершился ремонт объектов: молодежный театр, кукольный театр, театр драмы в Магнитогорске. "Практически с "нуля" построена детская филармония в Челябинске. Успешно функционирует симфонический оркестр региона. Идет уверенно укрепление материально-технической базы учреждения культуры региона, формирование модельных библиотек, автоклубов, дворцов культуры. Во всех этих учреждениях активно идет крайне многообразный культурный процесс, от фестивалей граффити, до экспериментальных театральных постановок. Выделяются постановочные средства. Бюджетные средства различных уровней, нацпроекты, гранты, проектное финансирование, привлечение инвестиций – все это дает отрасли уверенности в завтрашнем дне", - написал он на своей странице в Facebook.По данным пресс-службы правительства региона, здание детской филармонии - 1972 года постройки, было закрыто более 10 лет. В 2017 году принято решение о ее реконструкции в рамках государственной программы "Капитальное строительство в Челябинской области". На эти цели из областного бюджета выделен 171 миллион рублей. Так, на 1 этаже здания расположатся вестибюль и выставочные холлы. Реконструкцией предусмотрено возведение надстроя второго этажа и пристроя входной группы со стороны двора. На 2 этаже запроектированы помещения репетиционных залов, студии звукозаписи и библиотеки. В целом, полезная площадь для занятий творческих коллективов увеличится на 1000 квадратных метров.
https://ria.ru/20210525/chelyabinsk-1733831548.html
https://ria.ru/20210525/shkoly-1733810748.html
https://ria.ru/20210524/medvezhonok-1733691180.html
россия
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40744/86/407448616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_305ed578d10644f29fb4e30ae02b7873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, facebook, алексей текслер, челябинск, челябинская область

Реконструкция детской филармонии в Челябинске завершится к сентябрю

15:14 25.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНабережная реки Миасс
Набережная реки Миасс - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Реконструкция областной детской филармонии, на базе которой будет создан первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив и где будет воспитываться новое поколение артистов, завершается в Челябинске, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.
"Особо отмечу реконструкцию, а по сути строительство новой областной детской филармонии в Челябинске. Это единственное в своем роде учреждение культуры в стране. Она станет настоящей творческой кузницей, где будет воспитываться новое поколение артистов", - сказал губернатор в своем отчете за 2020 год перед депутатами заксобрания Челябинской области на заседании парламента региона.
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 14:59Челябинская область
В Челябинске построят аквапарк и спортивный комплекс
По словам главы региона, будет создан первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив, который будет хорошим подспорьем новому симфоническому оркестру.
Кроме того, Текслер отметил, что в рамках нацпроекта "Культура" в различных муниципалитетах области за два года создано 11 модельных библиотек. "Это одновременно и образовательные площадки, и культурные центры, и современные места для общения и встреч. В плане еще 30 модельных библиотек до 2024 года, пять из них – в этом году", - сказал он.
Колесо обозрения 360 в Челябинске - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 13:29Челябинская область
В Челябинской области за три года построят 22 школы
Он добавил, что продолжится укрепление материально-технической базы музеев, театров, домов культуры – всей сети учреждений, в том числе с учетом озвученного президентом России поручения о направлении на это дополнительных средств.
По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, у региона большие планы по развитию объектов культуры. "У нас отремонтировано шесть школ музыкальных, пять библиотек нового стандарта, также театр кукол в Челябинске вводится в строй в сентябре. И детская филармония – это просто наш прорыв. Очень надеемся, что запуск ее будет в начале сентября. Поступают музыкальные инструменты, масса оборудования поступает", - сказал он журналистам.
Выгул молодого медвежонка на одном из городских пляжей Чебаркуля в Челябинской области
24 мая, 16:59
В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка
Директор челябинского драматического камерного театра Илья Коломейский отметил, что в регионе полным ходом шел, а где-то завершился ремонт объектов: молодежный театр, кукольный театр, театр драмы в Магнитогорске. "Практически с "нуля" построена детская филармония в Челябинске. Успешно функционирует симфонический оркестр региона. Идет уверенно укрепление материально-технической базы учреждения культуры региона, формирование модельных библиотек, автоклубов, дворцов культуры. Во всех этих учреждениях активно идет крайне многообразный культурный процесс, от фестивалей граффити, до экспериментальных театральных постановок. Выделяются постановочные средства. Бюджетные средства различных уровней, нацпроекты, гранты, проектное финансирование, привлечение инвестиций – все это дает отрасли уверенности в завтрашнем дне", - написал он на своей странице в Facebook.
По данным пресс-службы правительства региона, здание детской филармонии - 1972 года постройки, было закрыто более 10 лет. В 2017 году принято решение о ее реконструкции в рамках государственной программы "Капитальное строительство в Челябинской области". На эти цели из областного бюджета выделен 171 миллион рублей. Так, на 1 этаже здания расположатся вестибюль и выставочные холлы. Реконструкцией предусмотрено возведение надстроя второго этажа и пристроя входной группы со стороны двора. На 2 этаже запроектированы помещения репетиционных залов, студии звукозаписи и библиотеки. В целом, полезная площадь для занятий творческих коллективов увеличится на 1000 квадратных метров.
 
Челябинская областьРоссияFacebookАлексей ТекслерЧелябинскЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния