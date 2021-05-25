https://ria.ru/20210525/rekonstruktsiya-1733833379.html

Реконструкция детской филармонии в Челябинске завершится к сентябрю

Реконструкция детской филармонии в Челябинске завершится к сентябрю - РИА Новости, 25.05.2021

Реконструкция детской филармонии в Челябинске завершится к сентябрю

Реконструкция областной детской филармонии, на базе которой будет создан первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив и где будет воспитываться... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:14

2021-05-25T15:14

2021-05-25T15:14

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Реконструкция областной детской филармонии, на базе которой будет создан первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив и где будет воспитываться новое поколение артистов, завершается в Челябинске, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер."Особо отмечу реконструкцию, а по сути строительство новой областной детской филармонии в Челябинске. Это единственное в своем роде учреждение культуры в стране. Она станет настоящей творческой кузницей, где будет воспитываться новое поколение артистов", - сказал губернатор в своем отчете за 2020 год перед депутатами заксобрания Челябинской области на заседании парламента региона.По словам главы региона, будет создан первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив, который будет хорошим подспорьем новому симфоническому оркестру.Кроме того, Текслер отметил, что в рамках нацпроекта "Культура" в различных муниципалитетах области за два года создано 11 модельных библиотек. "Это одновременно и образовательные площадки, и культурные центры, и современные места для общения и встреч. В плане еще 30 модельных библиотек до 2024 года, пять из них – в этом году", - сказал он.Он добавил, что продолжится укрепление материально-технической базы музеев, театров, домов культуры – всей сети учреждений, в том числе с учетом озвученного президентом России поручения о направлении на это дополнительных средств.По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, у региона большие планы по развитию объектов культуры. "У нас отремонтировано шесть школ музыкальных, пять библиотек нового стандарта, также театр кукол в Челябинске вводится в строй в сентябре. И детская филармония – это просто наш прорыв. Очень надеемся, что запуск ее будет в начале сентября. Поступают музыкальные инструменты, масса оборудования поступает", - сказал он журналистам.Директор челябинского драматического камерного театра Илья Коломейский отметил, что в регионе полным ходом шел, а где-то завершился ремонт объектов: молодежный театр, кукольный театр, театр драмы в Магнитогорске. "Практически с "нуля" построена детская филармония в Челябинске. Успешно функционирует симфонический оркестр региона. Идет уверенно укрепление материально-технической базы учреждения культуры региона, формирование модельных библиотек, автоклубов, дворцов культуры. Во всех этих учреждениях активно идет крайне многообразный культурный процесс, от фестивалей граффити, до экспериментальных театральных постановок. Выделяются постановочные средства. Бюджетные средства различных уровней, нацпроекты, гранты, проектное финансирование, привлечение инвестиций – все это дает отрасли уверенности в завтрашнем дне", - написал он на своей странице в Facebook.По данным пресс-службы правительства региона, здание детской филармонии - 1972 года постройки, было закрыто более 10 лет. В 2017 году принято решение о ее реконструкции в рамках государственной программы "Капитальное строительство в Челябинской области". На эти цели из областного бюджета выделен 171 миллион рублей. Так, на 1 этаже здания расположатся вестибюль и выставочные холлы. Реконструкцией предусмотрено возведение надстроя второго этажа и пристроя входной группы со стороны двора. На 2 этаже запроектированы помещения репетиционных залов, студии звукозаписи и библиотеки. В целом, полезная площадь для занятий творческих коллективов увеличится на 1000 квадратных метров.

https://ria.ru/20210525/chelyabinsk-1733831548.html

https://ria.ru/20210525/shkoly-1733810748.html

https://ria.ru/20210524/medvezhonok-1733691180.html

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россия, facebook, алексей текслер, челябинск, челябинская область