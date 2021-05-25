https://ria.ru/20210525/referendum-1733841601.html

ЦИК Белоруссии рассказал, как пройдет референдум по конституции

ЦИК Белоруссии рассказал, как пройдет референдум по конституции - РИА Новости, 25.05.2021

ЦИК Белоруссии рассказал, как пройдет референдум по конституции

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что во время конституционного референдума гражданам будет предложено ответить на один вопрос о согласии РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:55

2021-05-25T15:55

2021-05-25T15:55

лидия ермошина

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила РИА Новости, что во время конституционного референдума гражданам будет предложено ответить на один вопрос о согласии с новой редакцией основного закона."Это, конечно, будет один вопрос, потому что все изменения, которые закладываются в конституцию, невозможно заложить в бюллетень. Поэтому там будет, скорее всего, вопрос: "Согласны ли вы с новой редакцией конституции?". Да или нет. Один вопрос, на который в той или иной графе нужно поставить галочку", - сказала Ермошина.Сам проект поправок, по ее словам, будет заблаговременно доведен до сведения граждан, будет опубликован в средствах массовой информации, что является обязательным условием. "Может, будут еще какие-то дополнительные возможности использованы, благодаря сети Интернет", - предположила глава Центризбиркома республики.Белоруссия при желании может пригласить иностранных наблюдателей на конституционный референдум в 2022 году, но это не обязанность страны, заявила Ермошина."Вообще у нас обязанность приглашать (международных наблюдателей – ред.) только на выборы в нижнюю палату парламента и на выборы президента. Что же касается референдума, об этом не говорится в копенгагенском документе, согласно которому мы приглашаем наблюдателей. Поэтому это наше право. Если будет желание – можем пригласить, а можем и не приглашать", - сказала Ермошина.В частности, глава ЦИК отметила, что это могут быть, например, наблюдатели от ОБСЕ или СНГ, а могут быть от обеих международных структур одновременно, как было ранее на выборах. Вместе с тем, собеседница агентства обратила внимание, что представители ОБСЕ отказались приехать для мониторинга кампании по выборам президента Белоруссии в 2020 году, "потому что посчитали, что месячный срок, за который их пригласили, слишком короткий"."А именно за такой срок они и будут приглашаться (на референдум в Белоруссию – ред.), если будут приглашаться", - добавила Ермошина.Дата проведения конституционного референдума в Белоруссии в 2022 году зависит от политического решения руководства страны, поскольку она не будет привязана к какой-то другой избирательной кампании, заявила она."Это будет политическое решение, сейчас референдум ни с чем не связан. Но коль глава государства на Всебелорусском собрании говорил о январе-феврале следующего года, то на это надо и ориентироваться. Дело в том, что на подготовку и проведение референдума, в отличие от выборов, требуется только 30 дней. Это подготовка чисто техническая, потому что сама кампания, если мы говорим о январе, то, значит, референдум будет назначен в декабре, если мы говорим о феврале, то, значит, он будет назначен в январе. Тогда будут создаваться и территориальные, и участковые комиссии, и проект конституции будет публиковаться", - сказала Ермошина.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596953864.html

https://ria.ru/20210514/belorussiya-1732268063.html

https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104778.html

https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html

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лидия ермошина, александр лукашенко, белоруссия, в мире