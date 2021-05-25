https://ria.ru/20210525/razoruzhenie-1733874093.html
Джабаров допустил подписание новых договоров с США по разоружению
Джабаров допустил подписание новых договоров с США по разоружению - РИА Новости, 25.05.2021
Джабаров допустил подписание новых договоров с США по разоружению
Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут положить начало системным контактам между странами, возможно подписание новых соглашений в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:16
2021-05-25T18:16
2021-05-25T19:31
россия
владимир джабаров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут положить начало системным контактам между странами, возможно подписание новых соглашений в сфере разоружения, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве."Я полагаю, что в ходе встречи президентов будет затронуто много тем, но в основном – тема российско-американских отношений, потому что дальше двигаться уже некуда, в тупике стоим полном", - сказал Джабаров.По его мнению, скорее всего, будет обсуждаться вопрос, "как дальше разбирать завалы".По мнению законодателя, в ходе встречи может обсуждаться тема контроля над вооружениями. При этом Джабаров считает, что "к прежним, уже утратившим свою силу соглашениям возвращаться не будут, возможно, подписание новых соглашений".Парламентарий отметил, что у РФ, в частности, возникли разногласия с американцами по ДСНВ-3, поскольку, "похоже, что США не выполняют требования соглашения, у них больше установлены нормы боеголовок, бомбардировщиков, (ракетных) шахт".Джабаров выразил надежду, что если президент США искренне заинтересован во встрече с российским лидером, это можно только приветствовать, "эта встреча может послужить началом системных контактов между двумя мировыми, важнейшими державами".Сенатор не исключил, что в ходе переговоров могут обсуждаться темы Украины и ближневосточного урегулирования, "но это будут уже производные, главное – восстановить какое-то доверие между нашими странами, научиться выслушивать друг друга, а не заниматься непрерывно вопросами санкций". При том что санкционная политика показала свою тупиковость, заключил Джабаров.
https://ria.ru/20210128/razoruzhenie-1595020203.html
https://ria.ru/20200713/1574255129.html
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россия, владимир джабаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, владимир путин, женева (город), сша
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости.
Переговоры лидеров России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
могут положить начало системным контактам между странами, возможно подписание новых соглашений в сфере разоружения, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров
.
Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве
.
"Я полагаю, что в ходе встречи президентов будет затронуто много тем, но в основном – тема российско-американских отношений, потому что дальше двигаться уже некуда, в тупике стоим полном", - сказал Джабаров.
По его мнению, скорее всего, будет обсуждаться вопрос, "как дальше разбирать завалы".
По мнению законодателя, в ходе встречи может обсуждаться тема контроля над вооружениями. При этом Джабаров считает, что "к прежним, уже утратившим свою силу соглашениям возвращаться не будут, возможно, подписание новых соглашений".
Парламентарий отметил, что у РФ, в частности, возникли разногласия с американцами по ДСНВ-3, поскольку, "похоже, что США не выполняют требования соглашения, у них больше установлены нормы боеголовок, бомбардировщиков, (ракетных) шахт".
Джабаров выразил надежду, что если президент США искренне заинтересован во встрече с российским лидером, это можно только приветствовать, "эта встреча может послужить началом системных контактов между двумя мировыми, важнейшими державами".
Сенатор не исключил, что в ходе переговоров могут обсуждаться темы Украины и ближневосточного урегулирования, "но это будут уже производные, главное – восстановить какое-то доверие между нашими странами, научиться выслушивать друг друга, а не заниматься непрерывно вопросами санкций". При том что санкционная политика показала свою тупиковость, заключил Джабаров.