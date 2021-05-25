Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/razoruzhenie-1733874093.html
Джабаров допустил подписание новых договоров с США по разоружению
Джабаров допустил подписание новых договоров с США по разоружению - РИА Новости, 25.05.2021
Джабаров допустил подписание новых договоров с США по разоружению
Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут положить начало системным контактам между странами, возможно подписание новых соглашений в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:16
2021-05-25T19:31
россия
владимир джабаров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут положить начало системным контактам между странами, возможно подписание новых соглашений в сфере разоружения, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве."Я полагаю, что в ходе встречи президентов будет затронуто много тем, но в основном – тема российско-американских отношений, потому что дальше двигаться уже некуда, в тупике стоим полном", - сказал Джабаров.По его мнению, скорее всего, будет обсуждаться вопрос, "как дальше разбирать завалы".По мнению законодателя, в ходе встречи может обсуждаться тема контроля над вооружениями. При этом Джабаров считает, что "к прежним, уже утратившим свою силу соглашениям возвращаться не будут, возможно, подписание новых соглашений".Парламентарий отметил, что у РФ, в частности, возникли разногласия с американцами по ДСНВ-3, поскольку, "похоже, что США не выполняют требования соглашения, у них больше установлены нормы боеголовок, бомбардировщиков, (ракетных) шахт".Джабаров выразил надежду, что если президент США искренне заинтересован во встрече с российским лидером, это можно только приветствовать, "эта встреча может послужить началом системных контактов между двумя мировыми, важнейшими державами".Сенатор не исключил, что в ходе переговоров могут обсуждаться темы Украины и ближневосточного урегулирования, "но это будут уже производные, главное – восстановить какое-то доверие между нашими странами, научиться выслушивать друг друга, а не заниматься непрерывно вопросами санкций". При том что санкционная политика показала свою тупиковость, заключил Джабаров.
https://ria.ru/20210128/razoruzhenie-1595020203.html
https://ria.ru/20200713/1574255129.html
https://ria.ru/20210417/vstrecha-1728632621.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир джабаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джо байден, владимир путин, женева (город), сша

Джабаров допустил подписание новых договоров с США по разоружению

18:16 25.05.2021 (обновлено: 19:31 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут положить начало системным контактам между странами, возможно подписание новых соглашений в сфере разоружения, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 18:47
Генсек ООН призвал остановить эрозию режима ядерного разоружения
"Я полагаю, что в ходе встречи президентов будет затронуто много тем, но в основном – тема российско-американских отношений, потому что дальше двигаться уже некуда, в тупике стоим полном", - сказал Джабаров.
По его мнению, скорее всего, будет обсуждаться вопрос, "как дальше разбирать завалы".
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля 2020, 09:07
Экс-замгоссекретаря США рассказал о подходе к Китаю по теме разоружения
По мнению законодателя, в ходе встречи может обсуждаться тема контроля над вооружениями. При этом Джабаров считает, что "к прежним, уже утратившим свою силу соглашениям возвращаться не будут, возможно, подписание новых соглашений".
Парламентарий отметил, что у РФ, в частности, возникли разногласия с американцами по ДСНВ-3, поскольку, "похоже, что США не выполняют требования соглашения, у них больше установлены нормы боеголовок, бомбардировщиков, (ракетных) шахт".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 08:00
Зачем встречаться с Байденом
Джабаров выразил надежду, что если президент США искренне заинтересован во встрече с российским лидером, это можно только приветствовать, "эта встреча может послужить началом системных контактов между двумя мировыми, важнейшими державами".
Сенатор не исключил, что в ходе переговоров могут обсуждаться темы Украины и ближневосточного урегулирования, "но это будут уже производные, главное – восстановить какое-то доверие между нашими странами, научиться выслушивать друг друга, а не заниматься непрерывно вопросами санкций". При том что санкционная политика показала свою тупиковость, заключил Джабаров.
 
РоссияВладимир ДжабаровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Джо БайденВладимир ПутинЖенева (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния