https://ria.ru/20210525/razgovor-1733861164.html

В МИД рассказали подробности разговора Лаврова с Макеем

В МИД рассказали подробности разговора Лаврова с Макеем - РИА Новости, 25.05.2021

В МИД рассказали подробности разговора Лаврова с Макеем

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:26

2021-05-25T17:26

2021-05-25T17:26

россия

ryanair

владимир макей

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мид белоруссии

белоруссия

вильнюс

политика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора.Кроме того, министры обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия и "предстоящие контакты по линии внешнеполитических ведомств".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/zakharova-1733768486.html

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россия, ryanair, владимир макей , сергей лавров, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, политика