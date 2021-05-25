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В МИД рассказали подробности разговора Лаврова с Макеем
В МИД рассказали подробности разговора Лаврова с Макеем - РИА Новости, 25.05.2021
В МИД рассказали подробности разговора Лаврова с Макеем
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:26
2021-05-25T17:26
россия
ryanair
владимир макей
сергей лавров
мид белоруссии
белоруссия
вильнюс
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора.Кроме того, министры обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия и "предстоящие контакты по линии внешнеполитических ведомств".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
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россия, ryanair, владимир макей , сергей лавров, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, политика

В МИД рассказали подробности разговора Лаврова с Макеем

17:26 25.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора.
"Отдельно были затронуты события, связанные с экстренной посадкой 23 мая с.г в аэропорту Минска самолета авиакомпании "Ryanair". С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего", - говорится в сообщении.
Кроме того, министры обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия и "предстоящие контакты по линии внешнеполитических ведомств".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой
 
РоссияRyanairВладимир МакейСергей ЛавровМИД БелоруссииБелоруссияВильнюсПолитика
 
 
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