https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733824125.html

Минск опубликовал расшифровку переговоров пилота Ryanair с диспетчером

Минск опубликовал расшифровку переговоров пилота Ryanair с диспетчером - РИА Новости, 25.05.2021

Минск опубликовал расшифровку переговоров пилота Ryanair с диспетчером

Департамент по авиации Минтранса Белоруссии выложил на своем сайте расшифровку переговоров диспетчеров минского аэропорта с экипажем самолета Ryanair, экстренно РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:29

2021-05-25T14:29

2021-05-25T16:24

минск

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белоруссия

безопасность

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МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Департамент по авиации Минтранса Белоруссии выложил на своем сайте расшифровку переговоров диспетчеров минского аэропорта с экипажем самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в воскресенье в белорусской столице.Опубликованный англоязычный текст называется "Выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж — диспетчер за 23 мая 2021 года, рейс RYR1TZ РДЦ Запад".Как следует из расшифровки, диспетчер сообщил пилоту, что от спецслужб поступила информация о бомбе на этом рейсе, которую могут взорвать над Вильнюсом.Он рекомендовал экипажу, исходя из соображений безопасности, приземлиться в аэропорту Минска.В свою очередь, пилот уточнил, откуда эти сведения. На это ему ответили, что служба безопасности минского аэропорта по электронной почте получила соответствующее письмо, которое было разослано в несколько аэропортов.После этого экипаж поинтересовался, кто рекомендует направить самолет в Минск — авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия.Белорусский диспетчер ответил: "Это наша рекомендация".В расшифровке нет никаких угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Сообщалось, что для его сопровождения в воздух поднимали истребитель МиГ-29.На борту лайнера находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признали экстремистским. Журналиста задержали в минском аэропорту при проверке документов, так как в республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко утверждал, что располагает сведениями об угрозах через диспетчеров экипажу самолета, если они не совершат экстренную посадку в Минске.После инцидента лидеры стран Евросоюза поручили запретить европейским авиаперевозчикам пользоваться воздушным пространством Белоруссии, а аэропортам ЕС — принимать белорусские самолеты.

https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733806757.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером ОНТ публикует фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером. Белорусский телеканал подчеркивает, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске 2021-05-25T14:29 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, безопасность