Минск опубликовал расшифровку переговоров пилота Ryanair с диспетчером
14:29 25.05.2021 (обновлено: 16:24 25.05.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Департамент по авиации Минтранса Белоруссии выложил на своем сайте расшифровку переговоров диспетчеров минского аэропорта с экипажем самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в воскресенье в белорусской столице.
Опубликованный англоязычный текст называется "Выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж — диспетчер за 23 мая 2021 года, рейс RYR1TZ РДЦ Запад".
© РИА НовостиРасшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
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Расшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
© РИА Новости
© РИА НовостиРасшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
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Расшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
© РИА Новости
© РИА НовостиРасшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
3 из 4
Расшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
© РИА Новости
© РИА НовостиРасшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
4 из 4
Расшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
© РИА Новости
1 из 4
Расшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
© РИА Новости
2 из 4
Расшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
© РИА Новости
3 из 4
Расшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
© РИА Новости
4 из 4
Расшифровка разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс
© РИА Новости
Как следует из расшифровки, диспетчер сообщил пилоту, что от спецслужб поступила информация о бомбе на этом рейсе, которую могут взорвать над Вильнюсом.
Он рекомендовал экипажу, исходя из соображений безопасности, приземлиться в аэропорту Минска.
В свою очередь, пилот уточнил, откуда эти сведения. На это ему ответили, что служба безопасности минского аэропорта по электронной почте получила соответствующее письмо, которое было разослано в несколько аэропортов.
После этого экипаж поинтересовался, кто рекомендует направить самолет в Минск — авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия.
Белорусский диспетчер ответил: "Это наша рекомендация".
"Наши намерения — перенаправить в аэропорт Минска", — в итоге говорит пилот.
В расшифровке нет никаких угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Сообщалось, что для его сопровождения в воздух поднимали истребитель МиГ-29.
На борту лайнера находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признали экстремистским. Журналиста задержали в минском аэропорту при проверке документов, так как в республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко утверждал, что располагает сведениями об угрозах через диспетчеров экипажу самолета, если они не совершат экстренную посадку в Минске.
После инцидента лидеры стран Евросоюза поручили запретить европейским авиаперевозчикам пользоваться воздушным пространством Белоруссии, а аэропортам ЕС — принимать белорусские самолеты.