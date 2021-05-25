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Почти 20 диких птиц выпустили в естественную среду обитания в Москве
Почти 20 диких птиц выпустили в естественную среду обитания в Москве - РИА Новости, 25.05.2021
Почти 20 диких птиц выпустили в естественную среду обитания в Москве
Почти 2 десятка птиц выпустили в естественную среду обитания после лечения в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:39
2021-05-25T18:39
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тинао
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Почти 2 десятка птиц выпустили в естественную среду обитания после лечения в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте отметили, что в природу вернулись сова ушастая, серая неясыть, ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник, обыкновенный канюк. Все эти птицы относятся к редким, находящимся под угрозой исчезновения и уязвимым в условиях города Москвы видам животных. Все они занесены в Красную книгу Москвы.В департаменте уточнили, что сейчас в центре реабилитации содержится более 500 животных. Среди них есть львы, волки, тигр, попугаи и змеи.
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тинао, здоровье - общество, москва

Почти 20 диких птиц выпустили в естественную среду обитания в Москве

18:39 25.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкНеясыть
Неясыть - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Почти 2 десятка птиц выпустили в естественную среду обитания после лечения в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На территории ТиНАО состоялся выпуск  в естественную среду обитания птиц, которые содержались в Центре реабилитации диких животных. Всего выпустили 10 хищных и 7 водоплавающих птиц", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что в природу вернулись сова ушастая, серая неясыть, ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник, обыкновенный канюк. Все эти птицы относятся к редким, находящимся под угрозой исчезновения и уязвимым в условиях города Москвы видам животных. Все они занесены в Красную книгу Москвы.
"Птицы поступили в Центр реабилитации департамента в результате обращений граждан в Единую справочную службу мэрии Москвы. Поступившие птицы нуждались в ветеринарной или реабилитационной помощи, были обессилены. В Центре им была оказана необходимая помощь, позволяющая птицам выжить в дальнейшем самостоятельно в естественной среде обитания. Место выпуска выбрано с учетом видовых особенностей и биологии всех животных", - отметили в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что сейчас в центре реабилитации содержится более 500 животных. Среди них есть львы, волки, тигр, попугаи и змеи.
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