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Почти 20 диких птиц выпустили в естественную среду обитания в Москве

Почти 20 диких птиц выпустили в естественную среду обитания в Москве - РИА Новости, 25.05.2021

Почти 20 диких птиц выпустили в естественную среду обитания в Москве

Почти 2 десятка птиц выпустили в естественную среду обитания после лечения в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:39

2021-05-25T18:39

2021-05-25T18:39

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Почти 2 десятка птиц выпустили в естественную среду обитания после лечения в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В департаменте отметили, что в природу вернулись сова ушастая, серая неясыть, ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник, обыкновенный канюк. Все эти птицы относятся к редким, находящимся под угрозой исчезновения и уязвимым в условиях города Москвы видам животных. Все они занесены в Красную книгу Москвы.В департаменте уточнили, что сейчас в центре реабилитации содержится более 500 животных. Среди них есть львы, волки, тигр, попугаи и змеи.

https://ria.ru/20201022/reabilitatsiya-1581629099.html

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тинао, здоровье - общество, москва