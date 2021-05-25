В МИД Польши заявили, что основателя канала Nexta избивали в тюрьме
© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича
© AP Photo / Sergei Grits
ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича избивали в тюрьме.
В видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник вечером, Протасевич заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение к нему силовиков максимально корректное и соответствует закону. Он сказал, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.
"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал Яблоньский в эфире Польского радио.
Он также сообщил, что польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича.
"Мы наладили контакт с семьей Романа Протасевича. Из разговоров с ними следует, что они сами не знают о состоянии его здоровья", - пояснил Яблоньский.
В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.