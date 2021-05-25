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В МИД Польши заявили, что основателя канала Nexta избивали в тюрьме
В МИД Польши заявили, что основателя канала Nexta избивали в тюрьме - РИА Новости, 25.05.2021
В МИД Польши заявили, что основателя канала Nexta избивали в тюрьме
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:33
2021-05-25T11:33
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
мид польши
польша
белоруссия
в мире
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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича избивали в тюрьме.В видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник вечером, Протасевич заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение к нему силовиков максимально корректное и соответствует закону. Он сказал, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках."На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал Яблоньский в эфире Польского радио.Он также сообщил, что польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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Первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО
Опубликовано первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации протестов.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мид польши, польша, белоруссия, в мире

В МИД Польши заявили, что основателя канала Nexta избивали в тюрьме

11:33 25.05.2021
 
© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича избивали в тюрьме.
В видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник вечером, Протасевич заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение к нему силовиков максимально корректное и соответствует закону. Он сказал, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.
"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал Яблоньский в эфире Польского радио.
Он также сообщил, что польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича.
"Мы наладили контакт с семьей Романа Протасевича. Из разговоров с ними следует, что они сами не знают о состоянии его здоровья", - пояснил Яблоньский.
В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМИД ПольшиПольшаБелоруссияВ мире
 
 
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