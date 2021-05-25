https://ria.ru/20210525/protasevich-1733785640.html

В МИД Польши заявили, что основателя канала Nexta избивали в тюрьме

В МИД Польши заявили, что основателя канала Nexta избивали в тюрьме - РИА Новости, 25.05.2021

В МИД Польши заявили, что основателя канала Nexta избивали в тюрьме

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:33

2021-05-25T11:33

2021-05-25T11:33

задержание основателя telegram-канала nexta

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мид польши

польша

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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича избивали в тюрьме.В видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник вечером, Протасевич заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение к нему силовиков максимально корректное и соответствует закону. Он сказал, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках."На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал Яблоньский в эфире Польского радио.Он также сообщил, что польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича.В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Самолет принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

польша

белоруссия

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Первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Опубликовано первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации протестов. 2021-05-25T11:33 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мид польши, польша, белоруссия, в мире