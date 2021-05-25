https://ria.ru/20210525/promyshlennost-1733887308.html

Кубань направит более 40 миллионов рублей на поддержку промышленности

Кубань направит более 40 миллионов рублей на поддержку промышленности - РИА Новости, 25.05.2021

Кубань направит более 40 миллионов рублей на поддержку промышленности

Власти Краснодарского края направят более 40 миллионов рублей субсидий на поддержку промышленности, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:36

2021-05-25T19:36

2021-05-25T19:36

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Власти Краснодарского края направят более 40 миллионов рублей субсидий на поддержку промышленности, сообщает администрация региона.Уточняется, что 20 миллионов рублей распределят между тремя предприятиями: армавирским заводом машин и оборудования, производителем строительных металлоконструкций из Успенского района и краснодарской компанией по изготовлению изделий из пластмассы. "Средства помогут возместить часть расходов, направленных на реализацию инвестпроектов по модернизации", - поясняет ведомство.Кроме того, шесть организаций получат более 20 миллионов рублей на погашение части затрат по уплате процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств и финансирование производственной деятельности."Благодаря оказанной поддержке в крае создадут не менее 50 высокопроизводительных рабочих мест. Субсидирование также будет способствовать росту объемов производства и существенно увеличит налоговые поступления в региональный бюджет", – приводятся слова главы департамента промышленной политики Кубани Ивана Куликова.Госпрограмма "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности" действует с 2016 года. В 2020 году поддержку получили 45 промышленных предприятий более чем на 153 миллиона рублей. В 2021 году предусмотрено финансирование по пяти направлениям на сумму 160 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210524/moloko-1733745353.html

краснодарский край

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краснодарский край, экономика