https://ria.ru/20210525/prompark-1733881425.html

Мельниченко и глава "Камаза" обсудили развитие промпарка под Пензой

Мельниченко и глава "Камаза" обсудили развитие промпарка под Пензой - РИА Новости, 25.05.2021

Мельниченко и глава "Камаза" обсудили развитие промпарка под Пензой

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин обсудили вопросы развития нового промышленного парка "Мастер" в... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:55

2021-05-25T18:55

2021-05-25T18:55

пензенская область

олег мельниченко

фонд развития моногородов

сергей когогин

сердобск

сочи

пензенская область

экономика

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ПЕНЗА, 25 мая - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин обсудили вопросы развития нового промышленного парка "Мастер" в моногороде Сердобске Пензенской области на базе машиностроительного завода из структуры автогиганта, проект планируется реализовать до 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона."Проект по развитию индустриального парка "Мастер" в ближайшие два года должен быть реализован. Сейчас идет набор заявок и определение резидентов. На сегодняшний день есть уже три предприятия, которые готовы сюда зайти. И мы будем сейчас с ними работать. Но необходимо синхронизировать процесс, чтобы под созданные цеха и площади были уже найдены предприниматели, которые смогут быстро развернуть производства… Любое производство на любой территории - это огромный плюс. Поэтому будем над этим работать", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Мельниченко и Когогин во вторник осмотрели производственные цеха Сердобского машиностроительного завода и промышленного парка "Мастер". Врио губернатора отметил важность сохранения и развития промышленного производства для моногорода."Завод живет, есть перспектива, и самая хорошая – это развертывание здесь площадей под создание индустриального парка. Это ряд предприятий: может быть, смежных с данным производством, может быть, несмежных, которые зайдут на подготовленные площади, разместят здесь оборудование, наберут персонал и начнут работать… Машзавод всегда был для Сердобска градообразующим. Очень важно, чтобы и дальше создавались рабочие места для жителей города и района", - сказал он.Уточняется, что согласно бизнес-плану, создание промышленного парка на площадях машиностроительного завода позволит разместить на его территории не менее 10 резидентов, открыть свыше 500 новых рабочих мест."Сергей Когогин поблагодарил руководство Пензенской области за поддержку проекта, выразил готовность довести начатое дело до логического завершения", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, в настоящее время проводится реконструкция пустующих помещений машзавода в Сердобске, завершены работы по устройству полов и огнезащиты корпуса, усилены металлическими стяжками имеющиеся железобетонные балки, отремонтирована кровля, смонтированы светоаэрационные фонари, выполнены ремонтно-восстановительные фасадные работы, восстанавливается система водоснабжения, усиливаются конструкции, перекрывается кровля.Ранее Пензенская область, "Камаз" и Фонд развития моногородов на инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого договорились о создании индустриального парка на базе Сердобского машиностроительного завода. В рамках первой очереди проекта планировалось привлечь порядка 2 миллиардов рублей частных инвестиций. Для реализации проекта создана управляющая компания парка - ООО "Сердобский промышленный парк "Мастер".

https://ria.ru/20210521/onkotsentr-1733342513.html

https://ria.ru/20210521/penza-1733328236.html

сердобск

сочи

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, фонд развития моногородов, сергей когогин, сердобск, сочи, пензенская область, экономика