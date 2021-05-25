Генпрокуратура готова помочь россиянке, задержанной в Минске
12:39 25.05.2021 (обновлено: 18:47 25.05.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России готова защищать задержанную в Белоруссии российскую гражданку Софью Сапега, если будут посягать на ее права, сообщил журналистам первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
"Естественно. Если речь идет о российской гражданке, то где бы ни посягали на ее права, везде государство будет защищать права российского гражданина", - сказал Буксман журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Генпрокуратура защищать права гражданки России Софьи Сапеги.
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что российский консул "отказался оказывать помощь" Сапеге, задержанной в Минске с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. В МИД РФ это утверждение назвали наглой ложью.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.