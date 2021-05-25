https://ria.ru/20210525/prokuratura-1733799688.html

Генпрокуратура готова помочь россиянке, задержанной в Минске

Генпрокуратура готова помочь россиянке, задержанной в Минске - РИА Новости, 25.05.2021

Генпрокуратура готова помочь россиянке, задержанной в Минске

Генпрокуратура России готова защищать задержанную в Белоруссии российскую гражданку Софью Сапега, если будут посягать на ее права, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:39

2021-05-25T12:39

2021-05-25T18:47

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России готова защищать задержанную в Белоруссии российскую гражданку Софью Сапега, если будут посягать на ее права, сообщил журналистам первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что российский консул "отказался оказывать помощь" Сапеге, задержанной в Минске с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. В МИД РФ это утверждение назвали наглой ложью.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, белоруссия