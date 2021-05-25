https://ria.ru/20210525/prigozhin-1733895873.html

Суд взыскал 50 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина

Суд взыскал 50 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина - РИА Новости, 25.05.2021

Суд взыскал 50 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина

Суд взыскал с Владимира Милова 50 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T20:51

2021-05-25T20:51

2021-05-25T20:51

россия

евгений пригожин

владимир милов

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Суд взыскал с Владимира Милова 50 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".Заседание прошло во вторник в Черемушкинском районном суде. Отмечается, что суд признал распространенные сведения недостоверными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Пригожина."Заслушав позиции сторон по делу и изучив представленные доказательства, суд принял решение удовлетворить следующие исковые требования... взыскать с ответчика в пользу Евгения Викторовича компенсацию причинённого морального вреда в сумме 50 тысяч рублей, а также расходы по госпошлине", - говорится в сообщении.Кроме того, суд обязал Милова удалить порочащие бизнесмена материалы из интернета и опубликовать опровержение.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".В апреле суд взыскал с Милова 350 тысяч рублей в пользу Пригожина, в мае - 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210524/sud-1733707030.html

https://ria.ru/20210511/sobol-1731831140.html

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россия, евгений пригожин, владимир милов, алексей навальный, происшествия