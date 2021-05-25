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В Театре Российской армии состоится премьера спектакля "Не может быть!"
В Театре Российской армии состоится премьера спектакля "Не может быть!" - РИА Новости, 25.05.2021
В Театре Российской армии состоится премьера спектакля "Не может быть!"
29, 30 июня и 7, 8 июля 2021 года в Театре Российской армии - премьера. Спектакль "Не может быть!" в постановке Глеба Черепанова. Этим спектаклем театр... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:23
2021-05-25T14:23
пресс-релизы
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МОСКВА, 25 мая - Пресс-служба Театра Российской армии. 29, 30 июня и 7, 8 июля 2021 года в Театре Российской армии - премьера. Спектакль "Не может быть!" в постановке Глеба Черепанова. Этим спектаклем театр возвращает зрителю замечательного советского писателя-сатирика Михаила Зощенко, чьи произведения незаслуженно обделены вниманием российских театров. Молодой режиссер Глеб Черепанов (в его послужном списке – спектакли-хиты репертуара МХТ имени А.П. Чехова – "Контрабас" с Константином Хабенским в главной роли и "Удивительное путешествие кролика Эдварда") взял за основу своей новой работы киносценарий знаменитой комедии Леонида Гайдая "Не может быть!". Точно так же, как в фильме, в спектакле объединены три произведения: рассказы "Преступление и наказание", "Забавное приключение" и пьеса "Свадьба".Но если в фильме истории рассказаны как самостоятельные произведения, то в спектакле Театра Армии зритель будет наблюдать за тем, как снимается кино. Действующими лицами спектакля Черепанова станут не только герои Зощенко, но и члены "съемочной группы". Первая новелла — "Преступление и наказание" — про заведующего магазином Григория Ивановича Горбушкина, зарабатывающего спекуляцией. "Забавное приключение" — история одного адюльтера, "Свадебное происшествие" (по пьесе Зощенко "Свадьба") посвящено незадачливому новоиспеченному мужу, который после ЗАГСа пытается понять, кто из девушек за праздничным столом — его жена.Слово режиссеру: "Эта эпоха — 20-е–30-е годы до 1937 года — время бурления театральной и кино-жизни: театр Таирова, Мейерхольда, Вахтангова, Михаила Чехова, первые звуковые и не только фильмы режиссёров Эйзенштейна, Пудовкина. В живописи это, конечно, Родченко, плакатность. Это в целом время расцвета искусства и период больших надежд, радости и предвкушения новой жизни. Фильм, который мы снимаем — это наша фантазия про те времена, то, как мы себе эти времена представляем. Конечно, мы многое додумываем, потому что хочется праздника, хочется, чтобы это было весело и оптимистично". В главных ролях заняты звезды театра и кино: Михаил Полицеймако, Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев, а также народные артисты РФ Ольга Богданова и Артём Каминский, заслуженные артисты РФ Константин Денискин, Сергей Колесников, Алиса Богарт, артисты театра Анастасия Бусыгина, Тимур Еремеев, Олег Масленников-Войтов и другие. Художник спектакля — Анастасия Глебова, художник по костюмам — Константин Шамрин, хореограф — Ольга Якименко, художник по свету — Евгений Виноградов.Справка:Михаил Зощенко - русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик. Классик русской литературы. В 20-е годы из-под пера Зощенко вышли сотни рассказов и фельетонов. По произведениям Зощенко снято несколько художественных фильмов, в том числе знаменитая комедия Леонида Гайдая "Не может быть!". Свою сатиру писатель направлял против пороков человека, в частности невежества и мещанского самолюбия. Глеб Черепанов - режиссер, лауреат премии Олега Табакова "За успешный режиссёрский дебют на сцене МХТ им. А.П. Чехова" (спектакль "Удивительное путешествие кролика Эдварда", Москва, 2014 г.), победитель конкурса молодых оперных режиссёров в Мариинском театре (1-е место, Санкт-Петербург, 2016 г.). В 2017 году был членом жюри Международного конкурса драматургии Badenweiler, проводил мастер-классы по режиссуре и актёрскому мастерству в театре Atelier в Германии. С того же года преподаёт в школе актёрского мастерства "REFORMA lab" и ведёт курс "Мастерство режиссёра" в творческой лаборатории "Gogol School" при "Гоголь-центре" в Москве. Михаил Полицеймако - телеведущий, актёр театра и кино, известный по спектаклям "Уолтер Грипп", "Господин Дуссел", "Бенволио" и по фильмам "День радио", "Слуга народа 2", "Здравствуйте, мы ваша крыша". Мария Порошина – актриса, лауреат премии "Золотой орёл" 2007 года в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" благодаря своей игре в сериале "Всегда говори всегда", также известная по сериалу "Бригада", фильмам "Ночной дозор" и "Антикиллер", театральным постановкам "Гедда Габлер", "Бедность не порок", "Тень", "Мужчина для женщины".Театр Российской Армии Театр с 90-летней историей и одним из самых уникальных зданий в Европе. Это здание – армейский символ в форме пятиконечной звезды. И, конечно, памятник эпохи. Основная сцена театра – самая большая сцена в Европе. В разные годы театр возглавляли режиссеры Юрий Завадский, Алексей Попов, Андрей Попов, Леонид Хейфец, Борис Морозов, спектакли ставил и Александр Бурдонский. В труппе театра состояли народные артисты СССР Любовь Добржанская, Нина Сазонова, Людмила Касаткина, Владимир Зельдин, народные артисты РСФСР Александр Петров, Владимир Сошальский, народный артист РФ Борис Плотников и другие. Сегодня в театре Армии идут спектакли классического репертуара, спектакли на военную тематику, современные спектакли разных жанров, от драмы до комедии, детские спектакли для совсем маленьких зрителей и подростков. В театре служат народная артистка СССР Людмила Чурсина, народная артистка РСФСР Алина Покровская, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, народные артисты России Ольга Богданова, Александр Дик, Артем Каминский и Николай Лазарев.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
1
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96
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В Театре Российской армии состоится премьера спектакля "Не может быть!"

14:23 25.05.2021
 
© Фото : пресс-служба Театра Российской армииВ Театре Российской армии состоится премьера спектакля "Не может быть!"
В Театре Российской армии состоится премьера спектакля Не может быть! - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : пресс-служба Театра Российской армии
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МОСКВА, 25 мая - Пресс-служба Театра Российской армии. 29, 30 июня и 7, 8 июля 2021 года в Театре Российской армии - премьера. Спектакль "Не может быть!" в постановке Глеба Черепанова. Этим спектаклем театр возвращает зрителю замечательного советского писателя-сатирика Михаила Зощенко, чьи произведения незаслуженно обделены вниманием российских театров.
Молодой режиссер Глеб Черепанов (в его послужном списке – спектакли-хиты репертуара МХТ имени А.П. Чехова – "Контрабас" с Константином Хабенским в главной роли и "Удивительное путешествие кролика Эдварда") взял за основу своей новой работы киносценарий знаменитой комедии Леонида Гайдая "Не может быть!". Точно так же, как в фильме, в спектакле объединены три произведения: рассказы "Преступление и наказание", "Забавное приключение" и пьеса "Свадьба".
Но если в фильме истории рассказаны как самостоятельные произведения, то в спектакле Театра Армии зритель будет наблюдать за тем, как снимается кино. Действующими лицами спектакля Черепанова станут не только герои Зощенко, но и члены "съемочной группы".
Первая новелла — "Преступление и наказание" — про заведующего магазином Григория Ивановича Горбушкина, зарабатывающего спекуляцией. "Забавное приключение" — история одного адюльтера, "Свадебное происшествие" (по пьесе Зощенко "Свадьба") посвящено незадачливому новоиспеченному мужу, который после ЗАГСа пытается понять, кто из девушек за праздничным столом — его жена.
Слово режиссеру: "Эта эпоха — 20-е–30-е годы до 1937 года — время бурления театральной и кино-жизни: театр Таирова, Мейерхольда, Вахтангова, Михаила Чехова, первые звуковые и не только фильмы режиссёров Эйзенштейна, Пудовкина. В живописи это, конечно, Родченко, плакатность. Это в целом время расцвета искусства и период больших надежд, радости и предвкушения новой жизни. Фильм, который мы снимаем — это наша фантазия про те времена, то, как мы себе эти времена представляем. Конечно, мы многое додумываем, потому что хочется праздника, хочется, чтобы это было весело и оптимистично".
В главных ролях заняты звезды театра и кино: Михаил Полицеймако, Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев, а также народные артисты РФ Ольга Богданова и Артём Каминский, заслуженные артисты РФ Константин Денискин, Сергей Колесников, Алиса Богарт, артисты театра Анастасия Бусыгина, Тимур Еремеев, Олег Масленников-Войтов и другие.
Художник спектакля — Анастасия Глебова, художник по костюмам — Константин Шамрин, хореограф — Ольга Якименко, художник по свету — Евгений Виноградов.
Справка:
Михаил Зощенко - русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик. Классик русской литературы. В 20-е годы из-под пера Зощенко вышли сотни рассказов и фельетонов. По произведениям Зощенко снято несколько художественных фильмов, в том числе знаменитая комедия Леонида Гайдая "Не может быть!". Свою сатиру писатель направлял против пороков человека, в частности невежества и мещанского самолюбия.
Глеб Черепанов - режиссер, лауреат премии Олега Табакова "За успешный режиссёрский дебют на сцене МХТ им. А.П. Чехова" (спектакль "Удивительное путешествие кролика Эдварда", Москва, 2014 г.), победитель конкурса молодых оперных режиссёров в Мариинском театре (1-е место, Санкт-Петербург, 2016 г.). В 2017 году был членом жюри Международного конкурса драматургии Badenweiler, проводил мастер-классы по режиссуре и актёрскому мастерству в театре Atelier в Германии. С того же года преподаёт в школе актёрского мастерства "REFORMA lab" и ведёт курс "Мастерство режиссёра" в творческой лаборатории "Gogol School" при "Гоголь-центре" в Москве.
Михаил Полицеймако - телеведущий, актёр театра и кино, известный по спектаклям "Уолтер Грипп", "Господин Дуссел", "Бенволио" и по фильмам "День радио", "Слуга народа 2", "Здравствуйте, мы ваша крыша".
Мария Порошина – актриса, лауреат премии "Золотой орёл" 2007 года в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" благодаря своей игре в сериале "Всегда говори всегда", также известная по сериалу "Бригада", фильмам "Ночной дозор" и "Антикиллер", театральным постановкам "Гедда Габлер", "Бедность не порок", "Тень", "Мужчина для женщины".
Театр Российской Армии
Театр с 90-летней историей и одним из самых уникальных зданий в Европе. Это здание – армейский символ в форме пятиконечной звезды. И, конечно, памятник эпохи. Основная сцена театра – самая большая сцена в Европе.
В разные годы театр возглавляли режиссеры Юрий Завадский, Алексей Попов, Андрей Попов, Леонид Хейфец, Борис Морозов, спектакли ставил и Александр Бурдонский. В труппе театра состояли народные артисты СССР Любовь Добржанская, Нина Сазонова, Людмила Касаткина, Владимир Зельдин, народные артисты РСФСР Александр Петров, Владимир Сошальский, народный артист РФ Борис Плотников и другие. Сегодня в театре Армии идут спектакли классического репертуара, спектакли на военную тематику, современные спектакли разных жанров, от драмы до комедии, детские спектакли для совсем маленьких зрителей и подростков. В театре служат народная артистка СССР Людмила Чурсина, народная артистка РСФСР Алина Покровская, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, народные артисты России Ольга Богданова, Александр Дик, Артем Каминский и Николай Лазарев.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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