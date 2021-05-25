Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210525/pravoslavie-1733835030.html
В РПЦ назвали условие для восстановления общения с Элладской церковью
В РПЦ назвали условие для восстановления общения с Элладской церковью - РИА Новости, 25.05.2021
В РПЦ назвали условие для восстановления общения с Элладской церковью
Восстановление молитвенного общения с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом возможно только после того, как... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:23
2021-05-25T15:23
религия и мировоззрение
епифаний думенко
ситуация вокруг упц
игорь якимчук
элладская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156037/14/1560371425_0:451:2048:1603_1920x0_80_0_0_fe33ac0311650693abb12da5167e326b.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Восстановление молитвенного общения с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом возможно только после того, как он прекратит поминать в молитве главу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко), сообщил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.Ранее председатель Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов встретился с архиепископом Иеронимом, поминающим за богослужением Епифания. Он сообщил, что греческий первоиерарх сожалеет о расколе в православии и надеется на восстановление общения с РПЦ."К сожалению, без прекращения поминовения Епифания (Думенко) это невозможно, просто невозможно в силу церковных канонов – это церковное нарушение. Мы все-таки надеемся, что архиепископ Иероним пересмотрит свое решение, тем более что оно не поддержано всей иерархией Элладской православной церкви. Тогда действительно можно будет об этом говорить", - сказал Якимчук.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20210516/ptsu-1732561122.html
https://ria.ru/20210410/tomos-1727418596.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156037/14/1560371425_0:259:2048:1795_1920x0_80_0_0_4271253c47a281fe96fe27403645c386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
епифаний думенко, ситуация вокруг упц, игорь якимчук, элладская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, греция

В РПЦ назвали условие для восстановления общения с Элладской церковью

15:23 25.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Восстановление молитвенного общения с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом возможно только после того, как он прекратит поминать в молитве главу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко), сообщил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Ранее председатель Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов встретился с архиепископом Иеронимом, поминающим за богослужением Епифания. Он сообщил, что греческий первоиерарх сожалеет о расколе в православии и надеется на восстановление общения с РПЦ.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 23:52Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
"К сожалению, без прекращения поминовения Епифания (Думенко) это невозможно, просто невозможно в силу церковных канонов – это церковное нарушение. Мы все-таки надеемся, что архиепископ Иероним пересмотрит свое решение, тем более что оно не поддержано всей иерархией Элладской православной церкви. Тогда действительно можно будет об этом говорить", - сказал Якимчук.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.
ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
Документ содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
В украинский томос заложили "бомбу". Теперь она взорвалась
 
Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦИгорь ЯкимчукЭлладская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния