https://ria.ru/20210525/pravoslavie-1733835030.html

В РПЦ назвали условие для восстановления общения с Элладской церковью

В РПЦ назвали условие для восстановления общения с Элладской церковью - РИА Новости, 25.05.2021

В РПЦ назвали условие для восстановления общения с Элладской церковью

Восстановление молитвенного общения с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом возможно только после того, как... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:23

2021-05-25T15:23

2021-05-25T15:23

религия и мировоззрение

епифаний думенко

ситуация вокруг упц

игорь якимчук

элладская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

греция

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Восстановление молитвенного общения с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом возможно только после того, как он прекратит поминать в молитве главу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко), сообщил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.Ранее председатель Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов встретился с архиепископом Иеронимом, поминающим за богослужением Епифания. Он сообщил, что греческий первоиерарх сожалеет о расколе в православии и надеется на восстановление общения с РПЦ."К сожалению, без прекращения поминовения Епифания (Думенко) это невозможно, просто невозможно в силу церковных канонов – это церковное нарушение. Мы все-таки надеемся, что архиепископ Иероним пересмотрит свое решение, тем более что оно не поддержано всей иерархией Элладской православной церкви. Тогда действительно можно будет об этом говорить", - сказал Якимчук.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20210516/ptsu-1732561122.html

https://ria.ru/20210410/tomos-1727418596.html

греция

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епифаний думенко, ситуация вокруг упц, игорь якимчук, элладская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, греция