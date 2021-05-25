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Власти Татарстана разработают правила безопасной езды на электросамокатах
Власти Татарстана разработают правила безопасной езды на электросамокатах - РИА Новости, 25.05.2021
Власти Татарстана разработают правила безопасной езды на электросамокатах
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики разработать правила езды на самокатах, чтобы обезопасить от травм как самих водителей... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:29
2021-05-25T12:29
2021-05-25T12:46
республика татарстан
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рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики разработать правила езды на самокатах, чтобы обезопасить от травм как самих водителей электросамокатов, так и пешеходов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.В последнее время в Татарстане, как и в России в целом участились случаи травмирования, в том числе детей, водителями электросамокатов. По информации МВД республики, 21 мая 21-летняя девушка на электросамокате сбила малолетнего ребёнка и скрылась с места происшествия. В результате ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом голени. ГИБДД Казани ежедневно выявляет порядка десяти административных правонарушений гражданами на самокатах.Собеседница агентства отметила, что речь идёт не о запрете самокатов, а о том, чтобы определить правила для участников данного вида передвижения с целью обезопасить как самих пользователей самокатов, так и других участников дорожного движения. По словам Галимовой, статистика минздрава свидетельствует, что только за майские праздники порядка 17 человек в результате происшествий с самокатами обратились за медицинской помощью с различными серьезными травмами – переломами конечностей, черепно-мозговыми травмами.Сейчас все заинтересованные структуры республики и Казани совместно прорабатывают возможные варианты безопасного использования самокатов. Предложения будут представлены президенту Татарстана в кратчайшие сроки.Ранее президент Татарстана предлагал ограничить скорость движения электросамокатов особенно в пешеходных зонах 5 километрами в час или выделить для езды на самокатах отдельные дорожки вне тротуаров. По его мнению, это позволит избежать травмирования пешеходов. Минниханов отмечал, что Татарстан должен выйти с подготовленными предложениями на законодательный уровень, чтобы навести порядок в данной сфере.
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россия, рустам минниханов, казань, общество
КАЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
поручил правительству республики разработать правила езды на самокатах, чтобы обезопасить от травм как самих водителей электросамокатов, так и пешеходов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
В последнее время в Татарстане, как и в России
в целом участились случаи травмирования, в том числе детей, водителями электросамокатов. По информации МВД республики, 21 мая 21-летняя девушка на электросамокате сбила малолетнего ребёнка и скрылась с места происшествия. В результате ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом голени. ГИБДД Казани
ежедневно выявляет порядка десяти административных правонарушений гражданами на самокатах.
"Президент республики дал поручение правительству проработать этот вопрос. К сожалению, участилось количество травм, причем, среди детей и достаточно тяжелых, в результате езды на самокатах. Эта тема требует внимания и регулирования с точки зрения использования этого средства передвижения", - сказала Галимова.
Собеседница агентства отметила, что речь идёт не о запрете самокатов, а о том, чтобы определить правила для участников данного вида передвижения с целью обезопасить как самих пользователей самокатов, так и других участников дорожного движения. По словам Галимовой, статистика минздрава свидетельствует, что только за майские праздники порядка 17 человек в результате происшествий с самокатами обратились за медицинской помощью с различными серьезными травмами – переломами конечностей, черепно-мозговыми травмами.
"Эта тенденция показывает, что этот вид передвижения имеет определенную опасность. Мы понимаем, что на сегодняшний день есть общепринятые правила для всех участников дорожного движения. Значит, такие правила должны быть и для тех, кто пользуется самокатами", - подчеркнула она.
Сейчас все заинтересованные структуры республики и Казани совместно прорабатывают возможные варианты безопасного использования самокатов. Предложения будут представлены президенту Татарстана в кратчайшие сроки.
Ранее президент Татарстана предлагал ограничить скорость движения электросамокатов особенно в пешеходных зонах 5 километрами в час или выделить для езды на самокатах отдельные дорожки вне тротуаров. По его мнению, это позволит избежать травмирования пешеходов. Минниханов отмечал, что Татарстан должен выйти с подготовленными предложениями на законодательный уровень, чтобы навести порядок в данной сфере.