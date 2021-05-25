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Около 30 тонн воды сбросили вертолеты на горящий в центре Москвы дом
Около 30 тонн воды сбросили вертолеты на горящий в центре Москвы дом - РИА Новости, 02.06.2021
Около 30 тонн воды сбросили вертолеты на горящий в центре Москвы дом
Экипажи двух пожарных вертолетов сбросили на горящее в центре Москвы старое здание 30 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 02.06.2021
2021-05-25T14:49
2021-05-25T14:49
2021-06-02T16:51
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Экипажи двух пожарных вертолетов сбросили на горящее в центре Москвы старое здание 30 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее сообщалось о возгорании двухэтажного здания на Серебрянической набережной на площади 800 квадратных метров, пожар локализован."Экипажи двух пожарных вертолётов Московского авиационного центра вылетели для тушения пожара... На данный момент экипажи выполнили шесть сливов, сбросив на очаг возгорания 30 тонн воды", - сообщил собеседник агентства.
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гочсипб, московский авиационный центр, москва, происшествия