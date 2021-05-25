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Около 30 тонн воды сбросили вертолеты на горящий в центре Москвы дом

Около 30 тонн воды сбросили вертолеты на горящий в центре Москвы дом - РИА Новости, 02.06.2021

Около 30 тонн воды сбросили вертолеты на горящий в центре Москвы дом

Экипажи двух пожарных вертолетов сбросили на горящее в центре Москвы старое здание 30 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 02.06.2021

2021-05-25T14:49

2021-05-25T14:49

2021-06-02T16:51

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гочсипб

московский авиационный центр

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Экипажи двух пожарных вертолетов сбросили на горящее в центре Москвы старое здание 30 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее сообщалось о возгорании двухэтажного здания на Серебрянической набережной на площади 800 квадратных метров, пожар локализован."Экипажи двух пожарных вертолётов Московского авиационного центра вылетели для тушения пожара... На данный момент экипажи выполнили шесть сливов, сбросив на очаг возгорания 30 тонн воды", - сообщил собеседник агентства.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, московский авиационный центр, москва, происшествия