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Около 30 тонн воды сбросили вертолеты на горящий в центре Москвы дом
Около 30 тонн воды сбросили вертолеты на горящий в центре Москвы дом - РИА Новости, 02.06.2021
Около 30 тонн воды сбросили вертолеты на горящий в центре Москвы дом
Экипажи двух пожарных вертолетов сбросили на горящее в центре Москвы старое здание 30 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 02.06.2021
2021-05-25T14:49
2021-06-02T16:51
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гочсипб
московский авиационный центр
москва
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Экипажи двух пожарных вертолетов сбросили на горящее в центре Москвы старое здание 30 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.Ранее сообщалось о возгорании двухэтажного здания на Серебрянической набережной на площади 800 квадратных метров, пожар локализован."Экипажи двух пожарных вертолётов Московского авиационного центра вылетели для тушения пожара... На данный момент экипажи выполнили шесть сливов, сбросив на очаг возгорания 30 тонн воды", - сообщил собеседник агентства.
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гочсипб, московский авиационный центр, москва, происшествия

Около 30 тонн воды сбросили вертолеты на горящий в центре Москвы дом

14:49 25.05.2021 (обновлено: 16:51 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПожарно-спасательный вертолет Ка-32А на показательном тушении пожара
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А на показательном тушении пожара - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Экипажи двух пожарных вертолетов сбросили на горящее в центре Москвы старое здание 30 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
Ранее сообщалось о возгорании двухэтажного здания на Серебрянической набережной на площади 800 квадратных метров, пожар локализован.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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"Экипажи двух пожарных вертолётов Московского авиационного центра вылетели для тушения пожара... На данный момент экипажи выполнили шесть сливов, сбросив на очаг возгорания 30 тонн воды", - сообщил собеседник агентства.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГОЧСиПБМосковский авиационный центрМоскваПроисшествия
 
 
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