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При пожаре в частном доме в Якутске погиб ребенок
При пожаре в частном доме в Якутске погиб ребенок - РИА Новости, 25.05.2021
При пожаре в частном доме в Якутске погиб ребенок
Один ребенок погиб, еще один пострадал в результате пожара в частном доме в пригородном селе Якутска, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:37
2021-05-25T14:37
2021-05-25T14:37
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Один ребенок погиб, еще один пострадал в результате пожара в частном доме в пригородном селе Якутска, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.Как отметили в ГУ МЧС, во вторник в 17.21 (11.21 мск) поступило сообщение о возгорании в одноэтажном частном доме на улице Полевая в селе Хатассы города Якутск. На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем.Общая площадь пожара составила 89 квадратных метров. На ликвидацию привлекались 17 человек личного состава и 5 единиц техники.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия