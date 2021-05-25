https://ria.ru/20210525/pozhar-1733826583.html

При пожаре в частном доме в Якутске погиб ребенок

При пожаре в частном доме в Якутске погиб ребенок - РИА Новости, 25.05.2021

При пожаре в частном доме в Якутске погиб ребенок

Один ребенок погиб, еще один пострадал в результате пожара в частном доме в пригородном селе Якутска, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:37

2021-05-25T14:37

2021-05-25T14:37

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Один ребенок погиб, еще один пострадал в результате пожара в частном доме в пригородном селе Якутска, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.Как отметили в ГУ МЧС, во вторник в 17.21 (11.21 мск) поступило сообщение о возгорании в одноэтажном частном доме на улице Полевая в селе Хатассы города Якутск. На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем.Общая площадь пожара составила 89 квадратных метров. На ликвидацию привлекались 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

https://ria.ru/20210525/pozhar-1733792994.html

россия

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия