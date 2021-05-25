https://ria.ru/20210525/pozhar-1733814421.html
В центре Москвы загорелся двухэтажный дом на площади 800 "квадратов"
В центре Москвы загорелся двухэтажный дом на площади 800 "квадратов" - РИА Новости, 25.05.2021
В центре Москвы загорелся двухэтажный дом на площади 800 "квадратов"
Кровля находящегося на реконструкции двухэтажного здания загорелась на площади порядка 100 квадратных метров в центре Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:47
2021-05-25T13:47
2021-05-25T22:52
гочсипб
московский авиационный центр
ка-32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кровля находящегося на реконструкции двухэтажного здания загорелась на площади порядка 100 квадратных метров в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На Серебрянической набережной в районе Таганский происходит возгорание на кровле двухэтажного здания, находящегося на реконструкции", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.По уточненным данным, площадь пожара в старом здании в центре Москвы, которое находится на демонтаже, увеличилась в восемь раз - до 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что горящее здание находится в стадии демонтажа. По предварительной информации, пострадавших нет.По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 95 человек и порядка 30 единиц специальной техники.Вертолет Ка-32 задействован для тушения крупного пожара в старом здании в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Для недопущения распространения огня задействован вертолет московского авиационного центра Ка-32", - сказал собеседник агентства.Пожар в старом здании в центре Москвы локализован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.Экипажи двух пожарных вертолетов сбросили на горящее в центре Москвы старое здание 30 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."Экипажи двух пожарных вертолётов Московского авиационного центра вылетели для тушения пожара... На данный момент экипажи выполнили шесть сливов, сбросив на очаг возгорания 30 тонн воды", - сообщил собеседник агентства.По уточненным данным, открытое горение в старом здании в центре Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
https://ria.ru/20210525/pozhar-1733813708.html
https://ria.ru/20210523/pozhar-1733519705.html
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Пожар в нежилом здании на Серебрянической набережной
Кровля находящегося на реконструкции двухэтажного здания загорелась на площади порядка 100 квадратных метров в центре Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет.
2021-05-25T13:47
true
PT0M22S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гочсипб, московский авиационный центр, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Кровля находящегося на реконструкции двухэтажного здания загорелась на площади порядка 100 квадратных метров в центре Москвы
, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Серебрянической набережной в районе Таганский происходит возгорание на кровле двухэтажного здания, находящегося на реконструкции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
По уточненным данным, площадь пожара в старом здании в центре Москвы, которое находится на демонтаже, увеличилась в восемь раз - до 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что горящее здание находится в стадии демонтажа. По предварительной информации, пострадавших нет.
По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 95 человек и порядка 30 единиц специальной техники.
Вертолет Ка-32
задействован для тушения крупного пожара в старом здании в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Для недопущения распространения огня задействован вертолет московского авиационного центра Ка-32", - сказал собеседник агентства.
Пожар в старом здании в центре Москвы локализован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС
.
"Принятыми мерами в 14.15 пожар локализован", - говорится в сообщении.
Экипажи двух пожарных вертолетов сбросили на горящее в центре Москвы старое здание 30 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ
.
"Экипажи двух пожарных вертолётов Московского авиационного центра
вылетели для тушения пожара... На данный момент экипажи выполнили шесть сливов, сбросив на очаг возгорания 30 тонн воды", - сообщил собеседник агентства.
По уточненным данным, открытое горение в старом здании в центре Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Принятыми мерами в 14.42 открытое горение было ликвидировано", - говорится в сообщении.