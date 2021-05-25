https://ria.ru/20210525/pozhar-1733814421.html

В центре Москвы загорелся двухэтажный дом на площади 800 "квадратов"

В центре Москвы загорелся двухэтажный дом на площади 800 "квадратов" - РИА Новости, 25.05.2021

В центре Москвы загорелся двухэтажный дом на площади 800 "квадратов"

Кровля находящегося на реконструкции двухэтажного здания загорелась на площади порядка 100 квадратных метров в центре Москвы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:47

2021-05-25T13:47

2021-05-25T22:52

гочсипб

московский авиационный центр

ка-32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Кровля находящегося на реконструкции двухэтажного здания загорелась на площади порядка 100 квадратных метров в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На Серебрянической набережной в районе Таганский происходит возгорание на кровле двухэтажного здания, находящегося на реконструкции", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.По уточненным данным, площадь пожара в старом здании в центре Москвы, которое находится на демонтаже, увеличилась в восемь раз - до 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что горящее здание находится в стадии демонтажа. По предварительной информации, пострадавших нет.По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 95 человек и порядка 30 единиц специальной техники.Вертолет Ка-32 задействован для тушения крупного пожара в старом здании в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Для недопущения распространения огня задействован вертолет московского авиационного центра Ка-32", - сказал собеседник агентства.Пожар в старом здании в центре Москвы локализован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.Экипажи двух пожарных вертолетов сбросили на горящее в центре Москвы старое здание 30 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."Экипажи двух пожарных вертолётов Московского авиационного центра вылетели для тушения пожара... На данный момент экипажи выполнили шесть сливов, сбросив на очаг возгорания 30 тонн воды", - сообщил собеседник агентства.По уточненным данным, открытое горение в старом здании в центре Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

https://ria.ru/20210525/pozhar-1733813708.html

https://ria.ru/20210523/pozhar-1733519705.html

https://ria.ru/20210525/pozhar-1733826583.html

москва

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Пожар в нежилом здании на Серебрянической набережной Кровля находящегося на реконструкции двухэтажного здания загорелась на площади порядка 100 квадратных метров в центре Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет. 2021-05-25T13:47 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, московский авиационный центр, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия