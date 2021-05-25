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Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили - РИА Новости, 25.05.2021
Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожар в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:43
2021-05-25T13:43
2021-05-25T13:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости. Пожар в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Ранее МЧС сообщал, что рано утром во вторник в двухэтажном складе пластиковых бутылок на улице Вавилова в Ростове-на-Дону начался пожар. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, пострадавших, по данным ведомства, нет. В 8.51 МЧС объявило о локализации пожара, а в 9.17 – о ликвидации открытого горения."В 13.05 полная ликвидация", - сообщили в ведомстве.
ростовская область
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Тушение пожара двухэтажного магазина в Ростове-на-Дону. Кадры МЧС
Двухэтажный магазин ("Пятерочка" и "Магнит Косметик") горит на 37-й линии в Ростове-на-Дону
2021-05-25T13:43
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия