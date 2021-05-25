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Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили - РИА Новости, 25.05.2021

Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожар в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:43

2021-05-25T13:43

2021-05-25T13:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости. Пожар в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Ранее МЧС сообщал, что рано утром во вторник в двухэтажном складе пластиковых бутылок на улице Вавилова в Ростове-на-Дону начался пожар. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, пострадавших, по данным ведомства, нет. В 8.51 МЧС объявило о локализации пожара, а в 9.17 – о ликвидации открытого горения."В 13.05 полная ликвидация", - сообщили в ведомстве.

ростовская область

ростов-на-дону

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2021

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Тушение пожара двухэтажного магазина в Ростове-на-Дону. Кадры МЧС Двухэтажный магазин ("Пятерочка" и "Магнит Косметик") горит на 37-й линии в Ростове-на-Дону 2021-05-25T13:43 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия