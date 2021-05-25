Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/pozhar-1733813708.html
Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили - РИА Новости, 25.05.2021
Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожар в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:43
2021-05-25T13:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601486482_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_70403aa0607b2ea9292a1aa67b06d658.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости. Пожар в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Ранее МЧС сообщал, что рано утром во вторник в двухэтажном складе пластиковых бутылок на улице Вавилова в Ростове-на-Дону начался пожар. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, пострадавших, по данным ведомства, нет. В 8.51 МЧС объявило о локализации пожара, а в 9.17 – о ликвидации открытого горения."В 13.05 полная ликвидация", - сообщили в ведомстве.
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Тушение пожара двухэтажного магазина в Ростове-на-Дону. Кадры МЧС
Двухэтажный магазин ("Пятерочка" и "Магнит Косметик") горит на 37-й линии в Ростове-на-Дону
2021-05-25T13:43
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601486482_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_719bb59fd4a0b8ce1fc85228bda145b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили
ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости. Пожар в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
2021-05-25T13:43
true
PT0M26S

Пожар на двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью потушили

13:43 25.05.2021
 
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 мая – РИА Новости. Пожар в двухэтажном складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Ранее МЧС сообщал, что рано утром во вторник в двухэтажном складе пластиковых бутылок на улице Вавилова в Ростове-на-Дону начался пожар. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, пострадавших, по данным ведомства, нет. В 8.51 МЧС объявило о локализации пожара, а в 9.17 – о ликвидации открытого горения.
"В 13.05 полная ликвидация", - сообщили в ведомстве.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния