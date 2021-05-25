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В Дагестане двое детей погибли при пожаре в квартире
В Дагестане двое детей погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 25.05.2021
В Дагестане двое детей погибли при пожаре в квартире
Два человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в квартире в городе Изербаш, сообщается на сайте ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:18
2021-05-25T14:49
следственный комитет россии (ск рф)
россия
избербаш
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в квартире в городе Изербаш, сообщается на сайте ГУМЧС России по Дагестану.Сообщается, что утром спасателям поступила информация о том, что в Избербаше по улице Гамидова 81а, на пятом этаже пятиэтажного дома горит квартира."Локализация пожара в 11.02 на площади 60 квадратных метров, ликвидация открытого горения в 11.15. Полная ликвидация в 11.25. В результате пожара пострадало 4 человек двое из которых погибло", - говорится в сообщении.Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено после пожара в Дагестане, в результате которого двое детей погибли, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба СК РФ."По факту гибели двух малолетних детей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 25 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома по улице Гамидова в городе Избербаше произошло возгорание, находившиеся в квартире двое малолетних детей (3 и 5 лет) задохнулись, ещё двое детей 8 и 9 лет доставлены в больницу.Устанавливаются причина и очаг возгорания, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Добавляется, что ход расследования дела руководителем следственного управления поставлен на особый контроль.Медики делают всё возможное для пострадавших при пожаре детей в Избербаше, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана."Они находятся на интенсивной терапии в отделении реанимации Избербашской ЦГБ. В результате падения с 5 этажа один из них получил ушиб грудной клетки, состояние его средней степени тяжести, а второй - ушиб головного мозга, в данное время он на искусственной вентиляции лёгких в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.По информации ведомства, пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.Состояние детей и оказание им медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, а также на контроле руководства республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/pozhar-1733765581.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, избербаш, происшествия

В Дагестане двое детей погибли при пожаре в квартире

12:18 25.05.2021 (обновлено: 14:49 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в квартире в городе Изербаш, сообщается на сайте ГУМЧС России по Дагестану.
Сообщается, что утром спасателям поступила информация о том, что в Избербаше по улице Гамидова 81а, на пятом этаже пятиэтажного дома горит квартира.
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"Локализация пожара в 11.02 на площади 60 квадратных метров, ликвидация открытого горения в 11.15. Полная ликвидация в 11.25. В результате пожара пострадало 4 человек двое из которых погибло", - говорится в сообщении.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено после пожара в Дагестане, в результате которого двое детей погибли, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба СК РФ.
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"По факту гибели двух малолетних детей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 25 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома по улице Гамидова в городе Избербаше произошло возгорание, находившиеся в квартире двое малолетних детей (3 и 5 лет) задохнулись, ещё двое детей 8 и 9 лет доставлены в больницу.
Устанавливаются причина и очаг возгорания, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Добавляется, что ход расследования дела руководителем следственного управления поставлен на особый контроль.
Медики делают всё возможное для пострадавших при пожаре детей в Избербаше, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
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"Они находятся на интенсивной терапии в отделении реанимации Избербашской ЦГБ. В результате падения с 5 этажа один из них получил ушиб грудной клетки, состояние его средней степени тяжести, а второй - ушиб головного мозга, в данное время он на искусственной вентиляции лёгких в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Состояние детей и оказание им медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, а также на контроле руководства республики.
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияИзбербашПроисшествия
 
 
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