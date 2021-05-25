https://ria.ru/20210525/pozhar-1733792994.html

В Дагестане двое детей погибли при пожаре в квартире

В Дагестане двое детей погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 25.05.2021

В Дагестане двое детей погибли при пожаре в квартире

Два человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в квартире в городе Изербаш, сообщается на сайте ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:18

2021-05-25T12:18

2021-05-25T14:49

следственный комитет россии (ск рф)

россия

избербаш

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в квартире в городе Изербаш, сообщается на сайте ГУМЧС России по Дагестану.Сообщается, что утром спасателям поступила информация о том, что в Избербаше по улице Гамидова 81а, на пятом этаже пятиэтажного дома горит квартира."Локализация пожара в 11.02 на площади 60 квадратных метров, ликвидация открытого горения в 11.15. Полная ликвидация в 11.25. В результате пожара пострадало 4 человек двое из которых погибло", - говорится в сообщении.Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено после пожара в Дагестане, в результате которого двое детей погибли, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба СК РФ."По факту гибели двух малолетних детей при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 25 мая в квартире на пятом этаже многоквартирного дома по улице Гамидова в городе Избербаше произошло возгорание, находившиеся в квартире двое малолетних детей (3 и 5 лет) задохнулись, ещё двое детей 8 и 9 лет доставлены в больницу.Устанавливаются причина и очаг возгорания, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Добавляется, что ход расследования дела руководителем следственного управления поставлен на особый контроль.Медики делают всё возможное для пострадавших при пожаре детей в Избербаше, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана."Они находятся на интенсивной терапии в отделении реанимации Избербашской ЦГБ. В результате падения с 5 этажа один из них получил ушиб грудной клетки, состояние его средней степени тяжести, а второй - ушиб головного мозга, в данное время он на искусственной вентиляции лёгких в крайне тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.По информации ведомства, пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.Состояние детей и оказание им медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, а также на контроле руководства республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/pozhar-1733765581.html

https://ria.ru/20210523/shakhtery-1733546751.html

https://ria.ru/20210525/pozhar-1733826583.html

россия

избербаш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия, избербаш, происшествия