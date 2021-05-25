https://ria.ru/20210525/posolstvo-1733858573.html

Белоруссия закроет посольство в Канаде

Белоруссия закроет посольство в Канаде - РИА Новости, 25.05.2021

Белоруссия закроет посольство в Канаде

Белоруссия закроет свое посольство в Канаде, соответствующее постановление правительства зарегистрировано во вторник в Национальном реестре правовых актов... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:16

2021-05-25T17:16

2021-05-25T22:43

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

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минск

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украина

в мире

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белоруссия закроет свое посольство в Канаде, соответствующее постановление правительства зарегистрировано во вторник в Национальном реестре правовых актов республики."Название акта - о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Вид акта, орган принятия, дата и номер принятия (издания) - постановление Совета министров Республики Беларусь от 22 мая 2021 года №287", - говорится в сообщении в реестре.Сам текст постановления, как ожидается, будет опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии в ночь на среду, после чего документ вступит в силу.Посольство Белоруссии в Канаде закрывается с 1 сентября, консульский отдел прекратит прием документов с 10 июля, говорится в сообщении на сайте дипмисии."Информируем, что правительство Республики Беларусь приняло решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство Республики Беларусь в Канаде приостанавливает свою деятельность 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.Консульский отдел прекратит прием документов с 10 июля."Предполагается, что консульские функции посольства Республики Беларусь в Канаде в дальнейшем будет выполнять генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке, США", - отмечается в сообщении.Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей по итогам совещания у президента Александра Лукашенко заявил, что Минск закроет посольства в нескольких странах, где работа диппредставительств не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, однако рассмотрит возможность расширения дипломатического присутствия в перспективных регионах. О каких именно странах идет речь, глава МИД не уточнял. Позже Макей отмечал, что страна не будет закрывать свои посольства на Украине и в государствах Евросоюза.

https://rsport.ria.ru/20210525/khokkey-1733846922.html

канада

минск

белоруссия

украина

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владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, канада, минск, белоруссия, украина, в мире