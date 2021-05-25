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Белорусское посольство в Киеве оценило решение Украины прекратить полеты
Белорусское посольство в Киеве оценило решение Украины прекратить полеты - РИА Новости, 25.05.2021
Белорусское посольство в Киеве оценило решение Украины прекратить полеты
Посольство Белоруссии назвало решение о прекращении Киевом авиасообщения политическим и ничем не обоснованным, напомнив, что украинские власти также прибегали к РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:33
2021-05-25T14:33
задержание основателя telegram-канала nexta
денис шмыгаль
россия
ryanair
белавиа
армен мартиросян
мид украины
армения
киев
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КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Посольство Белоруссии назвало решение о прекращении Киевом авиасообщения политическим и ничем не обоснованным, напомнив, что украинские власти также прибегали к практике принудительной посадки самолета в 2016 году.Ранее во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным."Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств. 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации. Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной", - говорится в заявлении посольства, которое обнародовано на сайте дипмиссии."В связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь посольство Республики Беларусь направило в МИД Украины ноту протеста. В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине", - говорится в заявлении.В дипмиссии считают, что такое решение Киева выглядит абсурдным.В 2016 году белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что украинские власти 21 октября вернули в Киев самолет под угрозой поднять истребители. После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли пассажира, гражданина Армении Армена Мартиросяна. Белоруссия заявила протест и вручила ноту Украине в связи с принудительным возвращением в Киев белорусского самолета. Минск также обнародовал записи переговоров пилотов и украинских диспетчеров. Служба безопасности Украины тогда заявила, что РФ якобы планировала проведение массовых акций протестов на Украине с целью дестабилизации ситуации в стране, а указанный гражданин Армении был задействован в реализации этих планов.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210524/protasevich-1733737613.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, денис шмыгаль, россия, ryanair, белавиа, армен мартиросян, мид украины, армения, киев, в мире

Белорусское посольство в Киеве оценило решение Украины прекратить полеты

14:33 25.05.2021
 
© Фото : посольство Республики Беларусь в Украине Посольство Республики Беларусь в Киеве
Посольство Республики Беларусь в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : посольство Республики Беларусь в Украине
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КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Посольство Белоруссии назвало решение о прекращении Киевом авиасообщения политическим и ничем не обоснованным, напомнив, что украинские власти также прибегали к практике принудительной посадки самолета в 2016 году.
Ранее во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
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"Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств. 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации. Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной", - говорится в заявлении посольства, которое обнародовано на сайте дипмиссии.
"В связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь посольство Республики Беларусь направило в МИД Украины ноту протеста. В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине", - говорится в заявлении.
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В дипмиссии считают, что такое решение Киева выглядит абсурдным.
В 2016 году белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что украинские власти 21 октября вернули в Киев самолет под угрозой поднять истребители. После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли пассажира, гражданина Армении Армена Мартиросяна. Белоруссия заявила протест и вручила ноту Украине в связи с принудительным возвращением в Киев белорусского самолета. Минск также обнародовал записи переговоров пилотов и украинских диспетчеров. Служба безопасности Украины тогда заявила, что РФ якобы планировала проведение массовых акций протестов на Украине с целью дестабилизации ситуации в стране, а указанный гражданин Армении был задействован в реализации этих планов.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaДенис ШмыгальРоссияRyanairБелавиаАрмен МартиросянМИД УкраиныАрменияКиевВ мире
 
 
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