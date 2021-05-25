Белорусское посольство в Киеве оценило решение Украины прекратить полеты
КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Посольство Белоруссии назвало решение о прекращении Киевом авиасообщения политическим и ничем не обоснованным, напомнив, что украинские власти также прибегали к практике принудительной посадки самолета в 2016 году.
Ранее во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
"Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств. 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации. Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной", - говорится в заявлении посольства, которое обнародовано на сайте дипмиссии.
"В связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь посольство Республики Беларусь направило в МИД Украины ноту протеста. В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине", - говорится в заявлении.
В дипмиссии считают, что такое решение Киева выглядит абсурдным.
В 2016 году белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что украинские власти 21 октября вернули в Киев самолет под угрозой поднять истребители. После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли пассажира, гражданина Армении Армена Мартиросяна. Белоруссия заявила протест и вручила ноту Украине в связи с принудительным возвращением в Киев белорусского самолета. Минск также обнародовал записи переговоров пилотов и украинских диспетчеров. Служба безопасности Украины тогда заявила, что РФ якобы планировала проведение массовых акций протестов на Украине с целью дестабилизации ситуации в стране, а указанный гражданин Армении был задействован в реализации этих планов.