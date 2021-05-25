В Липецке 30 мая пройдет ежегодный полумарафон
ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Ежегодный полумарафон пройдёт 30 мая в Липецке, в забеге примут участие 2,1 тысячи человек из 94 городов и 18 российских регионов. Самому младшему участнику 2 года, самому старшему – 73 года, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что бегунам предложено пять маршрутов разной протяжённости. Самые маленькие участники забега и взрослые без особой физической подготовки пробегут дистанцию 500 метров и один километр. Остальным спортсменам предстоит преодолеть дистанции 5 и 10 километров. При этом 21 километр пробегут самые выносливые. Также в программе полумарафона запланирован забег безграничных возможностей на 500 метров и карнавальный забег.
27 мая начнется выдача стартовых пакетов местным бегунам. В день полумарафона получить пакет участника смогут только иногородние атлеты.
Впервые масштабное спортивное событие было организовано по инициативе главы региона Игоря Артамонова, который сам очень любит бег и поддерживает начинания спортсменов-любителей. Всего за два года из абсолютно небегового регион превратился в столицу массового спорта Черноземья, заняв в 2020 году третье место в борьбе за звание "Беговой столицы РФ", уступив Туле и Нижнему Новгороду.
"Любительский спорт в Липецкой области активно развивается. Липчане регулярно выходят на пробежки. Это очень хорошо. Будем и дальше поддерживать спортивные проекты и вовлекать в них больше жителей", – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.
По традиции ведущим липецкого полумарафона станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Участников ждут яркая шоу-программа, эксклюзивные футболки и медали, подарки и призы, несколько точек с питанием и водой на трассе.