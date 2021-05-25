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Липецкая область
https://ria.ru/20210525/polumarafon-1733837017.html
В Липецке 30 мая пройдет ежегодный полумарафон
В Липецке 30 мая пройдет ежегодный полумарафон - РИА Новости, 25.05.2021
В Липецке 30 мая пройдет ежегодный полумарафон
Ежегодный полумарафон пройдёт 30 мая в Липецке, в забеге примут участие 2,1 тысячи человек из 94 городов и 18 российских регионов. Самому младшему участнику 2... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:48
2021-05-25T15:48
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
липецкая область
липецк
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Ежегодный полумарафон пройдёт 30 мая в Липецке, в забеге примут участие 2,1 тысячи человек из 94 городов и 18 российских регионов. Самому младшему участнику 2 года, самому старшему – 73 года, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что бегунам предложено пять маршрутов разной протяжённости. Самые маленькие участники забега и взрослые без особой физической подготовки пробегут дистанцию 500 метров и один километр. Остальным спортсменам предстоит преодолеть дистанции 5 и 10 километров. При этом 21 километр пробегут самые выносливые. Также в программе полумарафона запланирован забег безграничных возможностей на 500 метров и карнавальный забег.27 мая начнется выдача стартовых пакетов местным бегунам. В день полумарафона получить пакет участника смогут только иногородние атлеты.Впервые масштабное спортивное событие было организовано по инициативе главы региона Игоря Артамонова, который сам очень любит бег и поддерживает начинания спортсменов-любителей. Всего за два года из абсолютно небегового регион превратился в столицу массового спорта Черноземья, заняв в 2020 году третье место в борьбе за звание "Беговой столицы РФ", уступив Туле и Нижнему Новгороду.По традиции ведущим липецкого полумарафона станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Участников ждут яркая шоу-программа, эксклюзивные футболки и медали, подарки и призы, несколько точек с питанием и водой на трассе.
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игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область, липецк

В Липецке 30 мая пройдет ежегодный полумарафон

15:48 25.05.2021
 
© Фото : Администрация Липецкой областиЛипецкий полумарафон
Липецкий полумарафон - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Ежегодный полумарафон пройдёт 30 мая в Липецке, в забеге примут участие 2,1 тысячи человек из 94 городов и 18 российских регионов. Самому младшему участнику 2 года, самому старшему – 73 года, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что бегунам предложено пять маршрутов разной протяжённости. Самые маленькие участники забега и взрослые без особой физической подготовки пробегут дистанцию 500 метров и один километр. Остальным спортсменам предстоит преодолеть дистанции 5 и 10 километров. При этом 21 километр пробегут самые выносливые. Также в программе полумарафона запланирован забег безграничных возможностей на 500 метров и карнавальный забег.
27 мая начнется выдача стартовых пакетов местным бегунам. В день полумарафона получить пакет участника смогут только иногородние атлеты.
Впервые масштабное спортивное событие было организовано по инициативе главы региона Игоря Артамонова, который сам очень любит бег и поддерживает начинания спортсменов-любителей. Всего за два года из абсолютно небегового регион превратился в столицу массового спорта Черноземья, заняв в 2020 году третье место в борьбе за звание "Беговой столицы РФ", уступив Туле и Нижнему Новгороду.
"Любительский спорт в Липецкой области активно развивается. Липчане регулярно выходят на пробежки. Это очень хорошо. Будем и дальше поддерживать спортивные проекты и вовлекать в них больше жителей", – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.
По традиции ведущим липецкого полумарафона станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Участников ждут яркая шоу-программа, эксклюзивные футболки и медали, подарки и призы, несколько точек с питанием и водой на трассе.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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