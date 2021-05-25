https://ria.ru/20210525/pogoda-1733758208.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.05.2021
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление окажется повышенным, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T07:52
2021-05-25T07:52
2021-05-25T07:52
россия
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление окажется повышенным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В таких условиях ожидается переменная облачность и без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 21-23, по области от 19 до 24 тепла", - сообщил Леус.Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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