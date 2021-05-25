https://ria.ru/20210525/pogoda-1733758208.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.05.2021

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление окажется повышенным, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T07:52

2021-05-25T07:52

2021-05-25T07:52

россия

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление окажется повышенным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В таких условиях ожидается переменная облачность и без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 21-23, по области от 19 до 24 тепла", - сообщил Леус.Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210524/sinoptik-1733636943.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил леус, погода, москва, общество