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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.05.2021
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление окажется повышенным, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T07:52
2021-05-25T07:52
россия
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление окажется повышенным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В таких условиях ожидается переменная облачность и без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 21-23, по области от 19 до 24 тепла", - сообщил Леус.Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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россия, михаил леус, погода, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде во вторник

07:52 25.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Культуры в Москве
Отдыхающие в Парке Культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, атмосферное давление окажется повышенным, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В таких условиях ожидается переменная облачность и без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 21-23, по области от 19 до 24 тепла", - сообщил Леус.
Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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РоссияМихаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
 
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