https://ria.ru/20210525/podmoskove-1733863560.html

Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России

Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России - РИА Новости, 25.05.2021

Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России

В Московской области в 2020 году было собрано около 1,3 тысячи тонн ягод, по этому показателю регион находится на втором месте в России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:41

2021-05-25T17:41

2021-05-25T17:41

новости подмосковья

россия

московская область (подмосковье)

ягоды

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Московской области в 2020 году было собрано около 1,3 тысячи тонн ягод, по этому показателю регион находится на втором месте в России, сообщает пресс-служба облправительства. Он, в частности, посетил "Питомник Савватеевых", где выращивают более тысячи видов и сортов растений – многоствольные, плодовые, алтейные декоративные деревья, кустарники, многолетники. На предприятии работают около 90 человек.Воробьев вместе с директором плодопитомника "Ягода-малина" также объехал на мотовездеходе поля, где скоро взойдут голубика и клубника. В этом хозяйстве создано 35 постоянных и 300 сезонных рабочих мест. Используются только природные удобрения, интеллектуальная система орошения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/tushkanchik-1733847922.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), ягоды