Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Московской области в 2020 году было собрано около 1,3 тысячи тонн ягод, по этому показателю регион находится на втором месте в России, сообщает пресс-служба облправительства.
"Поддержка бизнеса в сфере АПК позволила Подмосковью занять лидирующие позиции по производству многих видов сельхозпродукции. Производство промышленной ягоды в Подмосковье составляет сейчас 7% от общего по России. Губернатор поручил к 2023 году эту долю довести до 50% и занять первое место в стране", - отмечается в сообщении по итогам поездки главы региона Андрея Воробьева на предприятия по выращиванию зеленых насаждений и ягод в городском округе Шаховская.
Он, в частности, посетил "Питомник Савватеевых", где выращивают более тысячи видов и сортов растений – многоствольные, плодовые, алтейные декоративные деревья, кустарники, многолетники. На предприятии работают около 90 человек.
"Благодаря решению губернатора в 2018 году предприятия АПК были освобождены от уплаты единого сельхозналога. Мы сэкономили 4 миллиона рублей, на которые построили для рабочих раздевалки, сушильные комнаты, огромную столовую", - приводятся в сообщении слова Ирины Савватеевой.
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России
Воробьев вместе с директором плодопитомника "Ягода-малина" также объехал на мотовездеходе поля, где скоро взойдут голубика и клубника. В этом хозяйстве создано 35 постоянных и 300 сезонных рабочих мест. Используются только природные удобрения, интеллектуальная система орошения.