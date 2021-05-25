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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210525/podmoskove-1733863560.html
Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России
Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России - РИА Новости, 25.05.2021
Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России
В Московской области в 2020 году было собрано около 1,3 тысячи тонн ягод, по этому показателю регион находится на втором месте в России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:41
2021-05-25T17:41
новости подмосковья
россия
московская область (подмосковье)
ягоды
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Московской области в 2020 году было собрано около 1,3 тысячи тонн ягод, по этому показателю регион находится на втором месте в России, сообщает пресс-служба облправительства. Он, в частности, посетил "Питомник Савватеевых", где выращивают более тысячи видов и сортов растений – многоствольные, плодовые, алтейные декоративные деревья, кустарники, многолетники. На предприятии работают около 90 человек.Воробьев вместе с директором плодопитомника "Ягода-малина" также объехал на мотовездеходе поля, где скоро взойдут голубика и клубника. В этом хозяйстве создано 35 постоянных и 300 сезонных рабочих мест. Используются только природные удобрения, интеллектуальная система орошения.
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россия, московская область (подмосковье), ягоды

Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России

17:41 25.05.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России
Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Московской области в 2020 году было собрано около 1,3 тысячи тонн ягод, по этому показателю регион находится на втором месте в России, сообщает пресс-служба облправительства.
"Поддержка бизнеса в сфере АПК позволила Подмосковью занять лидирующие позиции по производству многих видов сельхозпродукции. Производство промышленной ягоды в Подмосковье составляет сейчас 7% от общего по России. Губернатор поручил к 2023 году эту долю довести до 50% и занять первое место в стране", - отмечается в сообщении по итогам поездки главы региона Андрея Воробьева на предприятия по выращиванию зеленых насаждений и ягод в городском округе Шаховская.
Он, в частности, посетил "Питомник Савватеевых", где выращивают более тысячи видов и сортов растений – многоствольные, плодовые, алтейные декоративные деревья, кустарники, многолетники. На предприятии работают около 90 человек.
"Благодаря решению губернатора в 2018 году предприятия АПК были освобождены от уплаты единого сельхозналога. Мы сэкономили 4 миллиона рублей, на которые построили для рабочих раздевалки, сушильные комнаты, огромную столовую", - приводятся в сообщении слова Ирины Савватеевой.
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России
Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Подмосковье по сбору ягод находится на втором месте в России
Воробьев вместе с директором плодопитомника "Ягода-малина" также объехал на мотовездеходе поля, где скоро взойдут голубика и клубника. В этом хозяйстве создано 35 постоянных и 300 сезонных рабочих мест. Используются только природные удобрения, интеллектуальная система орошения.
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Новости ПодмосковьяРоссияМосковская область (Подмосковье)Ягоды
 
 
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