Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20210525/podderzhka-1733840721.html
Власти Ставрополья поддержат овощеводов
Власти Ставрополья поддержат овощеводов - РИА Новости, 25.05.2021
Власти Ставрополья поддержат овощеводов
Власти Ставропольского края выделили на поддержку овощеводов в этом году 118 миллионов рублей субсидий, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:52
2021-05-25T15:52
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края выделили на поддержку овощеводов в этом году 118 миллионов рублей субсидий, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.По его данным, Ставрополье входит в первую десятку российских регионов по производству овощей открытого грунта, на долю выращенного в крае картофеля приходится 2% от общероссийского валового сбора. Для стимулирования развития овощеводства на Ставрополье действуют меры государственной поддержки выплатам в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края".В 2021 году ставропольские овощеводы получили 117,9 миллионов рублей в рамках субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта. В 2021 году на территории Ставропольского края планируют посеять свыше 11 тысяч гектар овощных культур. На сегодняшний день план выполнен на 57%.Наибольшие площади отведены под картофель – в общей сложности 5,4 тысячи гектар в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах против 5,2 тысяч гектар в 2020 году. На сегодняшний день ставропольские аграрии засеяли 3,6 тысяч гектар На втором месте – лук – под него отведены 3 тысяч гектар. В структуре производства овощных культур открытого грунта края именно лук занимает первое место. По итогам 2020 года сельхозтоваропроизводители Ставрополья собрали 80 тысяч тонн лука, в рейтинге субъектов РФ по валовому сбору лука Ставропольский край занял 5 место.Что касается остальных овощей, то по 1,2 тысяч гектар в этом году засеют томатами и капустой, на сегодняшний день план по севу выполнен на 46% и 25% соответственно. На площади 0,7 тысяч гектар планируется высадить морковь, сев завершен на 43%. Кроме того, в 2021 году в крае отвели 1,1 тысяч под бахчевые культуры, из них уже высажено 0,6 тысяч гектар или 70%.Что касается семеноводства, то в 2020 году доля семян отечественной селекции по овощным культурам составляла в среднем 30%, по картофелю – 25%. В крае стоит задача довести к 2025 году долю использования районированных семян картофеля до 60%, а для прочих овощных культур – до 98%. "В 2021 году на поддержку семеноводства в части овощных культур выделено 22,3 миллиона рублей, ставка субсидии составила 27,3 тысяч рублей на гектар. Благодаря этому мы смогли компенсировать до 36% затрат ставропольских овощеводов-семеноводов", - отметил первый замглавы аграрного ведомства Ставропольского края Сергей Измалков.
https://ria.ru/20210517/semechki-1732685646.html
https://ria.ru/20200928/trudoustroystvo-1577906649.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60

Власти Ставрополья поддержат овощеводов

15:52 25.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края выделили на поддержку овощеводов в этом году 118 миллионов рублей субсидий, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.
По его данным, Ставрополье входит в первую десятку российских регионов по производству овощей открытого грунта, на долю выращенного в крае картофеля приходится 2% от общероссийского валового сбора. Для стимулирования развития овощеводства на Ставрополье действуют меры государственной поддержки выплатам в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края".
Семена подсолнечника - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 17:57Ставропольский край
На Ставрополье за счет господдержки увеличат выпуск жареных семечек
В 2021 году ставропольские овощеводы получили 117,9 миллионов рублей в рамках субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта.
"Общая субсидированная площадь составила 6,1 тысяч гектар при ставке субсидии 28,7 тысяч рублей на гектар. Благодаря этим мерам поддержки удалось компенсировать до 54% затрат аграриев. Для сравнения, в прошлом году доля возмещения затрат составляла 40%, а в 2019 году – 22%", - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
В 2021 году на территории Ставропольского края планируют посеять свыше 11 тысяч гектар овощных культур. На сегодняшний день план выполнен на 57%.
Наибольшие площади отведены под картофель – в общей сложности 5,4 тысячи гектар в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах против 5,2 тысяч гектар в 2020 году. На сегодняшний день ставропольские аграрии засеяли 3,6 тысяч гектар На втором месте – лук – под него отведены 3 тысяч гектар. В структуре производства овощных культур открытого грунта края именно лук занимает первое место. По итогам 2020 года сельхозтоваропроизводители Ставрополья собрали 80 тысяч тонн лука, в рейтинге субъектов РФ по валовому сбору лука Ставропольский край занял 5 место.
Что касается остальных овощей, то по 1,2 тысяч гектар в этом году засеют томатами и капустой, на сегодняшний день план по севу выполнен на 46% и 25% соответственно. На площади 0,7 тысяч гектар планируется высадить морковь, сев завершен на 43%. Кроме того, в 2021 году в крае отвели 1,1 тысяч под бахчевые культуры, из них уже высажено 0,6 тысяч гектар или 70%.
Знак Я люблю Ставрополь - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября 2020, 18:11Ставропольский край
Ставрополье вошло в топ-10 регионов по трудоустройству незащищенных групп
Что касается семеноводства, то в 2020 году доля семян отечественной селекции по овощным культурам составляла в среднем 30%, по картофелю – 25%. В крае стоит задача довести к 2025 году долю использования районированных семян картофеля до 60%, а для прочих овощных культур – до 98%.
"В 2021 году на поддержку семеноводства в части овощных культур выделено 22,3 миллиона рублей, ставка субсидии составила 27,3 тысяч рублей на гектар. Благодаря этому мы смогли компенсировать до 36% затрат ставропольских овощеводов-семеноводов", - отметил первый замглавы аграрного ведомства Ставропольского края Сергей Измалков.
 
Ставропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния