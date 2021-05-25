https://ria.ru/20210525/podderzhka-1733840721.html
Власти Ставрополья поддержат овощеводов
Власти Ставрополья поддержат овощеводов - РИА Новости, 25.05.2021
Власти Ставрополья поддержат овощеводов
Власти Ставропольского края выделили на поддержку овощеводов в этом году 118 миллионов рублей субсидий, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:52
2021-05-25T15:52
2021-05-25T15:52
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края выделили на поддержку овощеводов в этом году 118 миллионов рублей субсидий, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.По его данным, Ставрополье входит в первую десятку российских регионов по производству овощей открытого грунта, на долю выращенного в крае картофеля приходится 2% от общероссийского валового сбора. Для стимулирования развития овощеводства на Ставрополье действуют меры государственной поддержки выплатам в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края".В 2021 году ставропольские овощеводы получили 117,9 миллионов рублей в рамках субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта. В 2021 году на территории Ставропольского края планируют посеять свыше 11 тысяч гектар овощных культур. На сегодняшний день план выполнен на 57%.Наибольшие площади отведены под картофель – в общей сложности 5,4 тысячи гектар в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах против 5,2 тысяч гектар в 2020 году. На сегодняшний день ставропольские аграрии засеяли 3,6 тысяч гектар На втором месте – лук – под него отведены 3 тысяч гектар. В структуре производства овощных культур открытого грунта края именно лук занимает первое место. По итогам 2020 года сельхозтоваропроизводители Ставрополья собрали 80 тысяч тонн лука, в рейтинге субъектов РФ по валовому сбору лука Ставропольский край занял 5 место.Что касается остальных овощей, то по 1,2 тысяч гектар в этом году засеют томатами и капустой, на сегодняшний день план по севу выполнен на 46% и 25% соответственно. На площади 0,7 тысяч гектар планируется высадить морковь, сев завершен на 43%. Кроме того, в 2021 году в крае отвели 1,1 тысяч под бахчевые культуры, из них уже высажено 0,6 тысяч гектар или 70%.Что касается семеноводства, то в 2020 году доля семян отечественной селекции по овощным культурам составляла в среднем 30%, по картофелю – 25%. В крае стоит задача довести к 2025 году долю использования районированных семян картофеля до 60%, а для прочих овощных культур – до 98%. "В 2021 году на поддержку семеноводства в части овощных культур выделено 22,3 миллиона рублей, ставка субсидии составила 27,3 тысяч рублей на гектар. Благодаря этому мы смогли компенсировать до 36% затрат ставропольских овощеводов-семеноводов", - отметил первый замглавы аграрного ведомства Ставропольского края Сергей Измалков.
https://ria.ru/20210517/semechki-1732685646.html
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СТАВРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости
. Власти Ставропольского края
выделили на поддержку овощеводов в этом году 118 миллионов рублей субсидий, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.
По его данным, Ставрополье входит в первую десятку российских регионов по производству овощей открытого грунта, на долю выращенного в крае картофеля приходится 2% от общероссийского валового сбора. Для стимулирования развития овощеводства на Ставрополье действуют меры государственной поддержки выплатам в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края".
В 2021 году ставропольские овощеводы получили 117,9 миллионов рублей в рамках субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта.
"Общая субсидированная площадь составила 6,1 тысяч гектар при ставке субсидии 28,7 тысяч рублей на гектар. Благодаря этим мерам поддержки удалось компенсировать до 54% затрат аграриев. Для сравнения, в прошлом году доля возмещения затрат составляла 40%, а в 2019 году – 22%", - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.
В 2021 году на территории Ставропольского края планируют посеять свыше 11 тысяч гектар овощных культур. На сегодняшний день план выполнен на 57%.
Наибольшие площади отведены под картофель – в общей сложности 5,4 тысячи гектар в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах против 5,2 тысяч гектар в 2020 году. На сегодняшний день ставропольские аграрии засеяли 3,6 тысяч гектар На втором месте – лук – под него отведены 3 тысяч гектар. В структуре производства овощных культур открытого грунта края именно лук занимает первое место. По итогам 2020 года сельхозтоваропроизводители Ставрополья собрали 80 тысяч тонн лука, в рейтинге субъектов РФ по валовому сбору лука Ставропольский край занял 5 место.
Что касается остальных овощей, то по 1,2 тысяч гектар в этом году засеют томатами и капустой, на сегодняшний день план по севу выполнен на 46% и 25% соответственно. На площади 0,7 тысяч гектар планируется высадить морковь, сев завершен на 43%. Кроме того, в 2021 году в крае отвели 1,1 тысяч под бахчевые культуры, из них уже высажено 0,6 тысяч гектар или 70%.
Что касается семеноводства, то в 2020 году доля семян отечественной селекции по овощным культурам составляла в среднем 30%, по картофелю – 25%. В крае стоит задача довести к 2025 году долю использования районированных семян картофеля до 60%, а для прочих овощных культур – до 98%.
"В 2021 году на поддержку семеноводства в части овощных культур выделено 22,3 миллиона рублей, ставка субсидии составила 27,3 тысяч рублей на гектар. Благодаря этому мы смогли компенсировать до 36% затрат ставропольских овощеводов-семеноводов", - отметил первый замглавы аграрного ведомства Ставропольского края Сергей Измалков.