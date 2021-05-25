https://ria.ru/20210525/podderzhka-1733840721.html

Власти Ставрополья поддержат овощеводов

Власти Ставрополья поддержат овощеводов - РИА Новости, 25.05.2021

Власти Ставрополья поддержат овощеводов

Власти Ставропольского края выделили на поддержку овощеводов в этом году 118 миллионов рублей субсидий, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:52

2021-05-25T15:52

2021-05-25T15:52

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Власти Ставропольского края выделили на поддержку овощеводов в этом году 118 миллионов рублей субсидий, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.По его данным, Ставрополье входит в первую десятку российских регионов по производству овощей открытого грунта, на долю выращенного в крае картофеля приходится 2% от общероссийского валового сбора. Для стимулирования развития овощеводства на Ставрополье действуют меры государственной поддержки выплатам в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края".В 2021 году ставропольские овощеводы получили 117,9 миллионов рублей в рамках субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта. В 2021 году на территории Ставропольского края планируют посеять свыше 11 тысяч гектар овощных культур. На сегодняшний день план выполнен на 57%.Наибольшие площади отведены под картофель – в общей сложности 5,4 тысячи гектар в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах против 5,2 тысяч гектар в 2020 году. На сегодняшний день ставропольские аграрии засеяли 3,6 тысяч гектар На втором месте – лук – под него отведены 3 тысяч гектар. В структуре производства овощных культур открытого грунта края именно лук занимает первое место. По итогам 2020 года сельхозтоваропроизводители Ставрополья собрали 80 тысяч тонн лука, в рейтинге субъектов РФ по валовому сбору лука Ставропольский край занял 5 место.Что касается остальных овощей, то по 1,2 тысяч гектар в этом году засеют томатами и капустой, на сегодняшний день план по севу выполнен на 46% и 25% соответственно. На площади 0,7 тысяч гектар планируется высадить морковь, сев завершен на 43%. Кроме того, в 2021 году в крае отвели 1,1 тысяч под бахчевые культуры, из них уже высажено 0,6 тысяч гектар или 70%.Что касается семеноводства, то в 2020 году доля семян отечественной селекции по овощным культурам составляла в среднем 30%, по картофелю – 25%. В крае стоит задача довести к 2025 году долю использования районированных семян картофеля до 60%, а для прочих овощных культур – до 98%. "В 2021 году на поддержку семеноводства в части овощных культур выделено 22,3 миллиона рублей, ставка субсидии составила 27,3 тысяч рублей на гектар. Благодаря этому мы смогли компенсировать до 36% затрат ставропольских овощеводов-семеноводов", - отметил первый замглавы аграрного ведомства Ставропольского края Сергей Измалков.

https://ria.ru/20210517/semechki-1732685646.html

https://ria.ru/20200928/trudoustroystvo-1577906649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60