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Эксперты объяснили, почему опасно выкладывать фотографии из отпуска

Эксперты объяснили, почему опасно выкладывать фотографии из отпуска - РИА Новости, 25.05.2021

Эксперты объяснили, почему опасно выкладывать фотографии из отпуска

Эксперты объяснили туристам, почему опасно выкладывать фотографии, находясь в отпуске, сообщает "Турпром". РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T00:58

2021-05-25T00:58

2021-05-25T00:58

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты объяснили туристам, почему опасно выкладывать фотографии, находясь в отпуске, сообщает "Турпром".Аналитики из британской полиции посоветовали отдыхающим воздержаться от публикации снимков с отдыха, поскольку это может повысить вероятность ограбления их дома. По словам специалистов, все больше преступников используют социальные сети для поиска объектов недвижимости, которые будут пустовать в определенное время. Таким образом они могут узнать адрес туриста и, убедившись, что дом пуст, воспользоваться этим.При этом, по словам экспертов, некоторые страховые компании могут использовать это против отдыхающих: если в отсутствии туриста его дом ограбили, страховщики могут сослаться на то, что путешественник сам предоставил преступникам информацию через соцсети. Так, еще в 2019 году британская полиция выпустила официальное предупреждение следующего содержания: "Знаете ли вы, что если вы выложите провоцирующий для преступления пост в социальных сетях, а затем вас ограбят, то некоторые компании аннулируют полисы страхования жилья!" В России подобные причины отказа страховщиков пока не известны, однако и у нас в стране полиция предупреждала туристов не давать преступникам информацию через соцсети.Туристическая ассоциация Британии (ABTA) солидарна с правоохранительными органами в этом вопросе: "Будьте внимательны к тому, что вы пишете или публикуете в социальных сетях, так как грабители могут воспользоваться ситуацией. Если вам действительно хочется опубликовать фотографии своих каникул, лучше всего сделать это, когда вы вернетесь домой". Кроме того, эксперты порекомендовали никогда не использовать геотеги, которые выдают местоположение, чтобы пользователи соцсетей не знали о том, где в данный момент находится владелец страницы.Опрос, проведенный с участием более двух тысяч человек, показал, что каждый 12-й британец подвергся ограблению после того, как хвастался снимками в социальных сетях с включенной функцией геолокации. Кстати, в России статистика похожая. Также специалисты рекомендуют не разглашать планы отпуска в интернете, чтобы не дать время жуликам на планирование ограбления. Эксперты советуют сделать аккаунты приватными, доступными ограниченному кругу людей — так безопаснее. Помимо этого, специалисты по безопасности посоветовали туристам не пользоваться бесплатным Wi-Fi во время отпуска, так как они подвергают пользователя риску взлома.

https://ria.ru/20180810/1526281782.html

https://ria.ru/20200227/1565246261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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соцсети, отдых, туризм, туристы, новости - туризм