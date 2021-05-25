Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210525/otpusk-1733640617.html
Эксперты объяснили, почему опасно выкладывать фотографии из отпуска
Эксперты объяснили, почему опасно выкладывать фотографии из отпуска - РИА Новости, 25.05.2021
Эксперты объяснили, почему опасно выкладывать фотографии из отпуска
Эксперты объяснили туристам, почему опасно выкладывать фотографии, находясь в отпуске, сообщает "Турпром". РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T00:58
2021-05-25T00:58
соцсети
отдых
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586587223_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4a81194141102f6d5f6832f29baf1d2b.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты объяснили туристам, почему опасно выкладывать фотографии, находясь в отпуске, сообщает "Турпром".Аналитики из британской полиции посоветовали отдыхающим воздержаться от публикации снимков с отдыха, поскольку это может повысить вероятность ограбления их дома. По словам специалистов, все больше преступников используют социальные сети для поиска объектов недвижимости, которые будут пустовать в определенное время. Таким образом они могут узнать адрес туриста и, убедившись, что дом пуст, воспользоваться этим.При этом, по словам экспертов, некоторые страховые компании могут использовать это против отдыхающих: если в отсутствии туриста его дом ограбили, страховщики могут сослаться на то, что путешественник сам предоставил преступникам информацию через соцсети. Так, еще в 2019 году британская полиция выпустила официальное предупреждение следующего содержания: "Знаете ли вы, что если вы выложите провоцирующий для преступления пост в социальных сетях, а затем вас ограбят, то некоторые компании аннулируют полисы страхования жилья!" В России подобные причины отказа страховщиков пока не известны, однако и у нас в стране полиция предупреждала туристов не давать преступникам информацию через соцсети.Туристическая ассоциация Британии (ABTA) солидарна с правоохранительными органами в этом вопросе: "Будьте внимательны к тому, что вы пишете или публикуете в социальных сетях, так как грабители могут воспользоваться ситуацией. Если вам действительно хочется опубликовать фотографии своих каникул, лучше всего сделать это, когда вы вернетесь домой". Кроме того, эксперты порекомендовали никогда не использовать геотеги, которые выдают местоположение, чтобы пользователи соцсетей не знали о том, где в данный момент находится владелец страницы.Опрос, проведенный с участием более двух тысяч человек, показал, что каждый 12-й британец подвергся ограблению после того, как хвастался снимками в социальных сетях с включенной функцией геолокации. Кстати, в России статистика похожая. Также специалисты рекомендуют не разглашать планы отпуска в интернете, чтобы не дать время жуликам на планирование ограбления. Эксперты советуют сделать аккаунты приватными, доступными ограниченному кругу людей — так безопаснее. Помимо этого, специалисты по безопасности посоветовали туристам не пользоваться бесплатным Wi-Fi во время отпуска, так как они подвергают пользователя риску взлома.
https://ria.ru/20180810/1526281782.html
https://ria.ru/20200227/1565246261.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586587223_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_e146de0bbb3843de8a6abc6c865df1eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
соцсети, отдых, туризм, туристы, новости - туризм

Эксперты объяснили, почему опасно выкладывать фотографии из отпуска

00:58 25.05.2021
 
© Depositphotos / KukotaДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Depositphotos / Kukota
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эксперты объяснили туристам, почему опасно выкладывать фотографии, находясь в отпуске, сообщает "Турпром".
Аналитики из британской полиции посоветовали отдыхающим воздержаться от публикации снимков с отдыха, поскольку это может повысить вероятность ограбления их дома.
По словам специалистов, все больше преступников используют социальные сети для поиска объектов недвижимости, которые будут пустовать в определенное время. Таким образом они могут узнать адрес туриста и, убедившись, что дом пуст, воспользоваться этим.
При этом, по словам экспертов, некоторые страховые компании могут использовать это против отдыхающих: если в отсутствии туриста его дом ограбили, страховщики могут сослаться на то, что путешественник сам предоставил преступникам информацию через соцсети.
Так, еще в 2019 году британская полиция выпустила официальное предупреждение следующего содержания: "Знаете ли вы, что если вы выложите провоцирующий для преступления пост в социальных сетях, а затем вас ограбят, то некоторые компании аннулируют полисы страхования жилья!" В России подобные причины отказа страховщиков пока не известны, однако и у нас в стране полиция предупреждала туристов не давать преступникам информацию через соцсети.
Вор - РИА Новости, 1920, 10.08.2018
10 августа 2018, 08:00Туризм
"Все, что нажито непосильным трудом". Как защитить квартиру при отъезде
Туристическая ассоциация Британии (ABTA) солидарна с правоохранительными органами в этом вопросе: "Будьте внимательны к тому, что вы пишете или публикуете в социальных сетях, так как грабители могут воспользоваться ситуацией. Если вам действительно хочется опубликовать фотографии своих каникул, лучше всего сделать это, когда вы вернетесь домой".
Кроме того, эксперты порекомендовали никогда не использовать геотеги, которые выдают местоположение, чтобы пользователи соцсетей не знали о том, где в данный момент находится владелец страницы.
Опрос, проведенный с участием более двух тысяч человек, показал, что каждый 12-й британец подвергся ограблению после того, как хвастался снимками в социальных сетях с включенной функцией геолокации. Кстати, в России статистика похожая. Также специалисты рекомендуют не разглашать планы отпуска в интернете, чтобы не дать время жуликам на планирование ограбления.
Эксперты советуют сделать аккаунты приватными, доступными ограниченному кругу людей — так безопаснее. Помимо этого, специалисты по безопасности посоветовали туристам не пользоваться бесплатным Wi-Fi во время отпуска, так как они подвергают пользователя риску взлома.
Девушка снимает деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля 2020, 08:00Туризм
Мошенник не пройдет! Как уберечь деньги на отдыхе
 
ТуризмСоцсетиОтдыхТуризмтуристыНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Депутат объяснил, почему "спокойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей
10:42В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
10:41МИД заявил о "вакцинных войнах" против России
10:39Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
10:39США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров
10:30В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота
10:29В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
10:26Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
10:16Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна
10:14СМИ назвали Женеву возможным местом первой встречи Путина и Байдена
10:10Раскрыт секретный план Черчилля против СССР
10:10Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске
10:05В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных
09:59Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
09:58Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза
09:51Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией
09:49Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой
09:48В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
09:43Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
09:38В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния