https://ria.ru/20210525/otklyuchenie-1733877017.html

Горячую воду включили в более 5 тысячах зданий Москвы после проверки

Горячую воду включили в более 5 тысячах зданий Москвы после проверки - РИА Новости, 25.05.2021

Горячую воду включили в более 5 тысячах зданий Москвы после проверки

Горячее водоснабжение включено в более чем 5 тысячах зданий Москвы после проведения гидравлических испытаний, среди них почти 3 тысячи жилых домов, сообщается в РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:34

2021-05-25T18:34

2021-05-25T18:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126337_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a65ef254dfc7c6d6b22b25672188685a.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Горячее водоснабжение включено в более чем 5 тысячах зданий Москвы после проведения гидравлических испытаний, среди них почти 3 тысячи жилых домов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Сообщается, что системы теплоснабжения проверят у более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов. Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней."Узнать, когда в вашем доме будет отключена горячая вода, можно на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru или в Едином диспетчерском центре по телефону: +7 (495) 539-53-53. Профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируем завершить до 1 сентября", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210507/most-1731373441.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, общество