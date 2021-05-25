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Горячую воду включили в более 5 тысячах зданий Москвы после проверки
Горячую воду включили в более 5 тысячах зданий Москвы после проверки - РИА Новости, 25.05.2021
Горячую воду включили в более 5 тысячах зданий Москвы после проверки
Горячее водоснабжение включено в более чем 5 тысячах зданий Москвы после проведения гидравлических испытаний, среди них почти 3 тысячи жилых домов, сообщается в РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:34
2021-05-25T18:34
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Горячее водоснабжение включено в более чем 5 тысячах зданий Москвы после проведения гидравлических испытаний, среди них почти 3 тысячи жилых домов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Сообщается, что системы теплоснабжения проверят у более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов. Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней."Узнать, когда в вашем доме будет отключена горячая вода, можно на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru или в Едином диспетчерском центре по телефону: +7 (495) 539-53-53. Профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируем завершить до 1 сентября", - говорится в сообщении.
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жкх, петр бирюков, москва, общество

Горячую воду включили в более 5 тысячах зданий Москвы после проверки

18:34 25.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Горячее водоснабжение включено в более чем 5 тысячах зданий Москвы после проведения гидравлических испытаний, среди них почти 3 тысячи жилых домов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Сообщается, что системы теплоснабжения проверят у более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов. Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней.
"Узнать, когда в вашем доме будет отключена горячая вода, можно на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru или в Едином диспетчерском центре по телефону: +7 (495) 539-53-53. Профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируем завершить до 1 сентября", - говорится в сообщении.
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