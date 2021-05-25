Более 2,5 тысяч детей Липецкой области отдохнут бесплатно в лагерях
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Полноценный летний отдых и оздоровление на каникулах бесплатно получат около 2,5 тысячи юных жителей Липецкой области, на эти цели из бюджета региона выделены 115,2 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных, малообеспеченных или в неблагополучных семьях, имеющие инвалидность, трудные подростки. Для получения путевки родителям или законным представителям ребенка необходимо обратиться в территориальных центрах социальной защиты населения по месту жительства.
Путёвки выдаются на детей от 7 до 15 лет в загородные лагеря региона и реабилитационно-оздоровительный центр "Лесная сказка", который возобновляет работу с 10 июня. В отделение "Мать и дитя" центра "Лесная сказка" принимают детей от 3 до 6 лет.
"Помощь в приобретении путёвок получат все, кто в этом нуждается. Забота о детях, повышение качества медицинской помощи, создание условий для оздоровления юного поколения – это наша приоритетная задача", – отметил Артамонов.