https://ria.ru/20210525/otdykh-1733783057.html

Более 2,5 тысяч детей Липецкой области отдохнут бесплатно в лагерях

Более 2,5 тысяч детей Липецкой области отдохнут бесплатно в лагерях - РИА Новости, 25.05.2021

Более 2,5 тысяч детей Липецкой области отдохнут бесплатно в лагерях

Полноценный летний отдых и оздоровление на каникулах бесплатно получат около 2,5 тысячи юных жителей Липецкой области, на эти цели из бюджета региона выделены... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:19

2021-05-25T11:19

2021-05-25T11:19

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Полноценный летний отдых и оздоровление на каникулах бесплатно получат около 2,5 тысячи юных жителей Липецкой области, на эти цели из бюджета региона выделены 115,2 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных, малообеспеченных или в неблагополучных семьях, имеющие инвалидность, трудные подростки. Для получения путевки родителям или законным представителям ребенка необходимо обратиться в территориальных центрах социальной защиты населения по месту жительства.Путёвки выдаются на детей от 7 до 15 лет в загородные лагеря региона и реабилитационно-оздоровительный центр "Лесная сказка", который возобновляет работу с 10 июня. В отделение "Мать и дитя" центра "Лесная сказка" принимают детей от 3 до 6 лет.

https://ria.ru/20210524/spasateli-1733642237.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов