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В Москве установят более 25 тысяч новых опор освещения до конца года
В Москве установят более 25 тысяч новых опор освещения до конца года - РИА Новости, 25.05.2021
В Москве установят более 25 тысяч новых опор освещения до конца года
Более 25 тысяч новых опор освещения появится в столице России до конца года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:10
2021-05-25T11:10
2021-05-25T11:10
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч новых опор освещения появится в столице России до конца года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в новых опорах освещения используются только светодиодные светильники. Они в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом."На светодиоды постепенно меняют и уже установленные лампы по мере их выхода из строя или по истечении срока эксплуатации. В 2020 году заменили около 6 тысяч старых светильников. Всего с 2011 года в столице установлено 249 тысяч новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось в 1,6 раза", - говорится в сообщении.Сообщается, что сегодня Москва наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем входит в "пятерку" самых освещенных городов мира.
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