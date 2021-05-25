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В Москве установят более 25 тысяч новых опор освещения до конца года
В Москве установят более 25 тысяч новых опор освещения до конца года - РИА Новости, 25.05.2021
В Москве установят более 25 тысяч новых опор освещения до конца года
Более 25 тысяч новых опор освещения появится в столице России до конца года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:10
2021-05-25T11:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч новых опор освещения появится в столице России до конца года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в новых опорах освещения используются только светодиодные светильники. Они в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом."На светодиоды постепенно меняют и уже установленные лампы по мере их выхода из строя или по истечении срока эксплуатации. В 2020 году заменили около 6 тысяч старых светильников. Всего с 2011 года в столице установлено 249 тысяч новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось в 1,6 раза", - говорится в сообщении.Сообщается, что сегодня Москва наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем входит в "пятерку" самых освещенных городов мира.
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россия, городское хозяйство москвы, москва, общество

В Москве установят более 25 тысяч новых опор освещения до конца года

11:10 25.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы протирает плафон фонаря наружного освещения на Пречистенской набережной в Москве
Сотрудник коммунальной службы протирает плафон фонаря наружного освещения на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч новых опор освещения появится в столице России до конца года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 25 тысяч новых опор освещения появится в столице до конца года. Более 12 тысяч во дворах, более 4 тысяч на территориях школ и детских садов, всего более 9 тысяч на территории ТиНАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новых опорах освещения используются только светодиодные светильники. Они в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом.
"На светодиоды постепенно меняют и уже установленные лампы по мере их выхода из строя или по истечении срока эксплуатации. В 2020 году заменили около 6 тысяч старых светильников. Всего с 2011 года в столице установлено 249 тысяч новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось в 1,6 раза", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сегодня Москва наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем входит в "пятерку" самых освещенных городов мира.
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