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Володин оценил идею заменить трудовых мигрантов осужденными
Володин оценил идею заменить трудовых мигрантов осужденными - РИА Новости, 25.05.2021
Володин оценил идею заменить трудовых мигрантов осужденными
Использование труда осужденных не сможет полностью решить проблему дефицита рабочей силы в РФ, вместе с тем изучить эту тему необходимо, считает спикер Госдумы... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T08:41
2021-05-25T08:41
2021-05-25T08:41
россия
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Использование труда осужденных не сможет полностью решить проблему дефицита рабочей силы в РФ, вместе с тем изучить эту тему необходимо, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов."Сама идея не новая, она в том или ином формате уже реализуется. Изучить эту тему необходимо. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов", - сказал Володин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу ФСИН.По данным ФСИН, количество заключенных в России в 2000 году составляло 925,1 тысячи человек, а по состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 478 тысяч 182 человека. При этом право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас лишь 188 тысяч человек.В то же время, по информации МВД России, в 2020 году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев (на 25% меньше показателя 2019 года). По оценке экспертов, а также президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, в настоящее время стране нужно около 1 миллиона трудовых мигрантов.В частности, 9 марта этого Минстрой РФ сообщил о нехватке в строительной отрасли около 1,2 миллиона рабочих. В сельском хозяйстве, по данным на февраль этого года, потребность в трудовых мигрантах составляла 41 тысячу человек.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, общество
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Использование труда осужденных не сможет полностью решить проблему дефицита рабочей силы в РФ, вместе с тем изучить эту тему необходимо, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
Ранее директор ФСИН
России Александр Калашников
предложил использовать заключенных там, где в России
не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов.
"Сама идея не новая, она в том или ином формате уже реализуется. Изучить эту тему необходимо. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов", - сказал Володин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу ФСИН.
По данным ФСИН, количество заключенных в России в 2000 году составляло 925,1 тысячи человек, а по состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержалось 478 тысяч 182 человека. При этом право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас лишь 188 тысяч человек.
В то же время, по информации МВД России, в 2020 году в стране работали 1,72 миллиона иностранцев (на 25% меньше показателя 2019 года). По оценке экспертов, а также президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, в настоящее время стране нужно около 1 миллиона трудовых мигрантов.
В частности, 9 марта этого Минстрой РФ сообщил о нехватке в строительной отрасли около 1,2 миллиона рабочих. В сельском хозяйстве, по данным на февраль этого года, потребность в трудовых мигрантах составляла 41 тысячу человек.