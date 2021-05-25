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Шоубиз
https://ria.ru/20210525/orbakayte-1733868112.html
Друзья и коллеги поздравили Кристину Орбакайте с юбилеем
Друзья и коллеги поздравили Кристину Орбакайте с юбилеем - РИА Новости, 25.05.2021
Друзья и коллеги поздравили Кристину Орбакайте с юбилеем
Сегодня свой юбилей отмечает Кристина Орбакайте. Певице и актрисе исполнилось 50 лет. Как близкие, друзья и коллеги поздравили артистку с днем рождения — в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:12
2021-05-25T19:12
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сегодня свой юбилей отмечает Кристина Орбакайте. Певице и актрисе исполнилось 50 лет. Как близкие, друзья и коллеги поздравили артистку с днем рождения — в подборке РИА Новости. Владимир Пресняков-младшийАлла ПугачеваМаксим ГалкинИгорь КрутойВалерияАнита ЦойКак же в день рождения без песни?В свой день рождения певица сделала подарок поклонникам. В соцсетях она сообщила, что выпустила новую песню. Трек называется "Я — Кристина Орбакайте". "У меня Премьера Песни о Современной женщине, которой знакома свобода и гордость, и никто не смеет унизить ее нелюбовью или пренебрежением. Именно об этой любви к себе я провозглашаю в своей песне", — пишет исполнительница.
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знаменитости, владимир пресняков, звезды, игорь крутой, валерия (алла перфилова), максим галкин, алла пугачева, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, кристина орбакайте

Друзья и коллеги поздравили Кристину Орбакайте с юбилеем

19:12 25.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКристина Орбакайте на концерте в честь 50-летия Сергея Мазаева
Кристина Орбакайте на концерте в честь 50-летия Сергея Мазаева - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сегодня свой юбилей отмечает Кристина Орбакайте. Певице и актрисе исполнилось 50 лет. Как близкие, друзья и коллеги поздравили артистку с днем рождения — в подборке РИА Новости.

Владимир Пресняков-младший

"Дорогая Кристиночка, сегодня твой день. Я очень рад этому и тому, что ты когда-то появилась на свет. Ведь спустя годы на свет появился наш необыкновенный сын. Спасибо огромное тебе за него. Спасибо за нашу юность. Я думаю, что многое в жизни предначертано, это и есть — судьба. Мы должны были встретиться и воплотить в реальность наши удачи и ошибки и подарить миру Никитона. Поздравляю тебя с первой крутой датой. Будь счастлива! С днем рождения".

Алла Пугачева

"Люблю тебя. Горжусь тобой. С днем рождения!"

Максим Галкин

"Дорогая Кристина, родной мой человек! Хочу пожелать тебе в твой день большого счастья и удачи! Обожаю тебя, твои песни, твою семью! Как здорово, что ты есть у нас, твоих зрителей и твоих близких".

Игорь Крутой

"Дорогая Кристя, с юбилеем! Будь здорова, счастлива, богата, востребована, и пусть все в этой жизни тебя радует".

Валерия

"Кристиночка, дорогая, с твоим особенным днем рождения! Пусть все хорошее в твоей жизни не претерпевает изменений — оставайся всегда такой же молодой, прекрасной, любимой, востребованной. Пусть впереди будет еще много творческих побед, а мы будем им радоваться вместе с тобой".

Анита Цой

"Дорогая Крис, от всего сердца поздравляю тебя с нашим юбилеем зрелой красоты, грации и мудрости. К этому этапу ты пришла отличницей. Тобой создана прекрасная, дружная, любящая семья. Ты замечательная мама, жена и дочь. Твоя звезда продолжает гореть на сцене всеми огнями радуги и освещать путь любящим тебя зрителям. С годами ты становишься ценнее и лучше, как дорогое коллекционное вино. Пусть так будет всегда. Крепкого здоровья и побольше земных радостей. Новых хитов и больших ролей в театре и кино! Любви и процветания! Низкий поклон маме и папе. Будьте все счастливы".

Как же в день рождения без песни?

В свой день рождения певица сделала подарок поклонникам. В соцсетях она сообщила, что выпустила новую песню. Трек называется "Я — Кристина Орбакайте".
"У меня Премьера Песни о Современной женщине, которой знакома свобода и гордость, и никто не смеет унизить ее нелюбовью или пренебрежением. Именно об этой любви к себе я провозглашаю в своей песне", — пишет исполнительница.
Певица Кристина Орбакайте выступает на праздничном концерте в честь 80-летия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
08:00Культура
Императрица и перелетная птица. Лучшие образы Кристины Орбакайте
 
ШоубизЗнаменитостиВладимир ПресняковзвездыИгорь КрутойВалерия (Алла Перфилова)Максим ГалкинАлла ПугачеваМузыкаНовости культурыШоу-бизнесКристина Орбакайте
 
 
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