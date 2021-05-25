https://ria.ru/20210525/orbakayte-1733868112.html

Друзья и коллеги поздравили Кристину Орбакайте с юбилеем

Друзья и коллеги поздравили Кристину Орбакайте с юбилеем - РИА Новости, 25.05.2021

Друзья и коллеги поздравили Кристину Орбакайте с юбилеем

Сегодня свой юбилей отмечает Кристина Орбакайте. Певице и актрисе исполнилось 50 лет. Как близкие, друзья и коллеги поздравили артистку с днем рождения — в... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:12

2021-05-25T19:12

2021-05-25T19:12

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сегодня свой юбилей отмечает Кристина Орбакайте. Певице и актрисе исполнилось 50 лет. Как близкие, друзья и коллеги поздравили артистку с днем рождения — в подборке РИА Новости. Владимир Пресняков-младшийАлла ПугачеваМаксим ГалкинИгорь КрутойВалерияАнита ЦойКак же в день рождения без песни?В свой день рождения певица сделала подарок поклонникам. В соцсетях она сообщила, что выпустила новую песню. Трек называется "Я — Кристина Орбакайте". "У меня Премьера Песни о Современной женщине, которой знакома свобода и гордость, и никто не смеет унизить ее нелюбовью или пренебрежением. Именно об этой любви к себе я провозглашаю в своей песне", — пишет исполнительница.

https://ria.ru/20210525/orbakayte-1733674892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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