Друзья и коллеги поздравили Кристину Орбакайте с юбилеем
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКристина Орбакайте на концерте в честь 50-летия Сергея Мазаева
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Сегодня свой юбилей отмечает Кристина Орбакайте. Певице и актрисе исполнилось 50 лет. Как близкие, друзья и коллеги поздравили артистку с днем рождения — в подборке РИА Новости.
Владимир Пресняков-младший
"Дорогая Кристиночка, сегодня твой день. Я очень рад этому и тому, что ты когда-то появилась на свет. Ведь спустя годы на свет появился наш необыкновенный сын. Спасибо огромное тебе за него. Спасибо за нашу юность. Я думаю, что многое в жизни предначертано, это и есть — судьба. Мы должны были встретиться и воплотить в реальность наши удачи и ошибки и подарить миру Никитона. Поздравляю тебя с первой крутой датой. Будь счастлива! С днем рождения".
Алла Пугачева
"Люблю тебя. Горжусь тобой. С днем рождения!"
Максим Галкин
"Дорогая Кристина, родной мой человек! Хочу пожелать тебе в твой день большого счастья и удачи! Обожаю тебя, твои песни, твою семью! Как здорово, что ты есть у нас, твоих зрителей и твоих близких".
Игорь Крутой
"Дорогая Кристя, с юбилеем! Будь здорова, счастлива, богата, востребована, и пусть все в этой жизни тебя радует".
Валерия
"Кристиночка, дорогая, с твоим особенным днем рождения! Пусть все хорошее в твоей жизни не претерпевает изменений — оставайся всегда такой же молодой, прекрасной, любимой, востребованной. Пусть впереди будет еще много творческих побед, а мы будем им радоваться вместе с тобой".
Анита Цой
"Дорогая Крис, от всего сердца поздравляю тебя с нашим юбилеем зрелой красоты, грации и мудрости. К этому этапу ты пришла отличницей. Тобой создана прекрасная, дружная, любящая семья. Ты замечательная мама, жена и дочь. Твоя звезда продолжает гореть на сцене всеми огнями радуги и освещать путь любящим тебя зрителям. С годами ты становишься ценнее и лучше, как дорогое коллекционное вино. Пусть так будет всегда. Крепкого здоровья и побольше земных радостей. Новых хитов и больших ролей в театре и кино! Любви и процветания! Низкий поклон маме и папе. Будьте все счастливы".
Как же в день рождения без песни?
В свой день рождения певица сделала подарок поклонникам. В соцсетях она сообщила, что выпустила новую песню. Трек называется "Я — Кристина Орбакайте".
"У меня Премьера Песни о Современной женщине, которой знакома свобода и гордость, и никто не смеет унизить ее нелюбовью или пренебрежением. Именно об этой любви к себе я провозглашаю в своей песне", — пишет исполнительница.