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В Новосибирской области дачник с бензопилой отобрал у продавщицы водку
В Новосибирской области дачник с бензопилой отобрал у продавщицы водку - РИА Новости, 25.05.2021
В Новосибирской области дачник с бензопилой отобрал у продавщицы водку
Ранее судимый мужчина в дачном поселке в Колыванском районе Новосибирской области пришел в магазин с заведенной бензопилой и, угрожая продавщице, забрал бутылку РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:57
2021-05-25T11:57
2021-05-25T11:57
колыванский район
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Ранее судимый мужчина в дачном поселке в Колыванском районе Новосибирской области пришел в магазин с заведенной бензопилой и, угрожая продавщице, забрал бутылку водки, сообщает ГУМВД по региону.В главке пояснили, что во второй половине дня 24 мая в отдел МВД России по Колыванскому району обратилась 30-летняя продавец одного из местных магазинов и сообщила о совершенном на нее разбойном нападении.Прибывшие на место полицейские выяснили, что несколькими часами ранее мужчина уже приходил в этот магазин, познакомился с продавцом и пытался договориться с женщиной о том, чтобы взять товар в долг, но получил отказ."В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска в дачном домике на территории садового товарищества. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Ленинского района Новосибирска, отдыхавший на даче", - рассказали в ГУМВД.Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, хранение наркотиков, умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также угрозу убийством. Подозреваемый признал вину. Полицейские обнаружили при нем бензопилу, а водку он уже успел выпить.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия), санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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колыванский район, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости.
Ранее судимый мужчина в дачном поселке в Колыванском районе Новосибирской области
пришел в магазин с заведенной бензопилой и, угрожая продавщице, забрал бутылку водки, сообщает ГУМВД по региону.
В главке пояснили, что во второй половине дня 24 мая в отдел МВД России по Колыванскому району обратилась 30-летняя продавец одного из местных магазинов и сообщила о совершенном на нее разбойном нападении.
"Потерпевшая рассказала, что около 16.10 (12.10 мск) в магазине, расположенном в одном из садоводческих некоммерческих товариществ, неизвестный мужчина, угрожая ей заведенной бензопилой, высказывал угрозы применения насилия в ее адрес, открыто завладел бутылкой водки, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что несколькими часами ранее мужчина уже приходил в этот магазин, познакомился с продавцом и пытался договориться с женщиной о том, чтобы взять товар в долг, но получил отказ.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска в дачном домике на территории садового товарищества. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Ленинского района Новосибирска
, отдыхавший на даче", - рассказали в ГУМВД.
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, хранение наркотиков, умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также угрозу убийством. Подозреваемый признал вину. Полицейские обнаружили при нем бензопилу, а водку он уже успел выпить.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ
(разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия), санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.