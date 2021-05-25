https://ria.ru/20210525/ograblenie-1733789358.html

В Новосибирской области дачник с бензопилой отобрал у продавщицы водку

В Новосибирской области дачник с бензопилой отобрал у продавщицы водку - РИА Новости, 25.05.2021

В Новосибирской области дачник с бензопилой отобрал у продавщицы водку

Ранее судимый мужчина в дачном поселке в Колыванском районе Новосибирской области пришел в магазин с заведенной бензопилой и, угрожая продавщице, забрал бутылку РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:57

2021-05-25T11:57

2021-05-25T11:57

колыванский район

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Ранее судимый мужчина в дачном поселке в Колыванском районе Новосибирской области пришел в магазин с заведенной бензопилой и, угрожая продавщице, забрал бутылку водки, сообщает ГУМВД по региону.В главке пояснили, что во второй половине дня 24 мая в отдел МВД России по Колыванскому району обратилась 30-летняя продавец одного из местных магазинов и сообщила о совершенном на нее разбойном нападении.Прибывшие на место полицейские выяснили, что несколькими часами ранее мужчина уже приходил в этот магазин, познакомился с продавцом и пытался договориться с женщиной о том, чтобы взять товар в долг, но получил отказ."В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска в дачном домике на территории садового товарищества. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Ленинского района Новосибирска, отдыхавший на даче", - рассказали в ГУМВД.Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, хранение наркотиков, умышленные уничтожение или повреждение имущества, а также угрозу убийством. Подозреваемый признал вину. Полицейские обнаружили при нем бензопилу, а водку он уже успел выпить.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия), санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

https://ria.ru/20210219/kassa-1598122174.html

колыванский район

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колыванский район, новосибирская область, происшествия